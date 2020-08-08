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حوادث

تأجيل إعادة محاكمة يوسف بطرس غالي في قضية الإضرار بالمال العام لجلسة 6 سبتمبر المقبل

السبت 08/أغسطس/2020 - 02:26 م
صدى البلد
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أ ش أ
أجلت محكمة شمال القاهرة، نظر إعادة إجراءات محاكمة يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق، إلى جلسة 6 سبتمبر المقبل لتقديم ما يفيد التصالح، وذلك في قضية الإضرار العمدي بالمال العام والصادر فيها حكمًا غيابيًا بحقه بالسجن المشدد 15 سنة وعزله من وظيفته وإلزامه برد مبلغ 35 مليونًا و791 ألف جنيه وبغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ.

عقدت المحكمة جلستها برئاسة المستشار سيد عبد العزيز التوني وعضوية المستشارين على أحمد صقر وأيمن عبد الرازق.

كانت النيابة أسندت إلى المتهم أنه خلال الفترة من 2004 حتى 2011 بدائرة قسم مدينة نصر ثان أصدر قرارا وزاريا رقم 165 لسنة 2005 الذي تم بموجبه تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاه المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك بداخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المالية وتصرف في هذه السيارات دون موافقة مالكيها بتخصيص عدد 6 سيارات منها لموكبه الشخصي و 96 سيارة لجهات أخرى.

وتبين أن تلك السيارات بقيمة 35 مليونا و791 ألف جنيه، ما أدى لاستهلاك هذه السيارات بغير وجه حق وانخفاض ثمنها بالمخالفة للقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية التى تقضي بالاحتفاظ بهذه السيارات بحالتها لتسليمها لمالكيها بعد سداد الرسوم أو بيعها وإيداع نصيب مالكها بخزانة مصلحة الجمارك.
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