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أخبار البلد

وزير خارجية موريتانيا: الحل السياسي كفيل بالأزمة الليبية

السبت 08/أغسطس/2020 - 02:27 م
مرتزقة اردوغان في
مرتزقة اردوغان في ليبيا
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أمينة الدسوقى

قال وزير الخارجية الموريتاني في حكومة تصريف الأعمال إسماعيل ولد الشيخ أحمد إن الحل السياسي هو وحده الكفيل بحل الأزمة الليبية.

وأبدى ولد الشيخ أحمد قلقه من استمرار التدخل الأجنبي في ليبيا، وذلك خلال لقاء مع القائم بأعمال السفير الليبي في نواكشوط موسى عبد النبي الطرابلسي،وذلك وفقا لما نشرته وكالة الاخبار الموريتانية.


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ودعا وزير خارجية موريتانيا إلى الوقف الشامل والفوري لإطلاق النار واعتماد اتفاقية الصخيرات ومؤتمر برلين مرجعية للحل السياسي بليبيا.

وجرى اللقاء بمكتب الوزير أمس الجمعة، وحضره كل من المدير العام لمديرية التعاون الثنائي ومدير العالم العربي ورئيس مصلحة المغرب العربي بوزارة الشؤون الخارجية.

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