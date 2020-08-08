AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

قصة مدرسة باليه في المنيا تواجه مشكلة القمامة برقصة وفوتوسيشن..فيديو

السبت 08/أغسطس/2020 - 02:28 م
مؤسس ألوانات
مؤسس ألوانات
Advertisements
نورهان رأفت
قال ماركو عادل ، مؤسس "ألوانات" أول مدرسة باليه في الصعيد، إنه يحاول من خلال فن الباليه، مواجهة بعض المشكلات، مثل ظاهرة انتشار القمامة بشوارع الصعيد، موضحا أنه من خلال الرقص والفوتسيشن أستطاع توصيل شكواه بأسلوب مختلف.

وأضاف ماركو عادل، عبر سكايب ، لـ برنامج "صباحك مصري"، المذاع على فضائية إم بي سي مصر 2، أن الطرق التقليدية لم تعد تعطي النتيجة المرجوة، موضحا أن محافظ المنيا أستجاب للفكرة، ونالت إعجابه ووجه إنذرات لمسئولي الوحدات المحلية لسرعة حل مشكلة القمامة.

وأشار مؤسس "ألوانات"، إلى ان المحافظ وجه إنذار لأصحاب العمارات ، ومنهم من استجاب ومنهم من أستمر فى إلقاء القمامة بالشوارع.

وطالب "عادل" ، من وزارة البيئة المساهمة في مبادرة الحفاظ على البيئة، من خلال رسم الجداريات الملونة من خلال المؤسسة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عكاشة: المجتمع الدولي قادر على إلزام إثيوبيا بالتوصل لاتفاق عادل بشأن سد النهضة

الحياة لازم تنتصر.. رسائل فراشات البالية تواجه القبح وفيروس كورونا

ترشيحاتنا

أسعار الذهب فى مصر اليوم

تحديد هوية المتهمين بسرقة فيلا محمود الخطيب وضبطهم خلال ساعات

المعاينة في حادث الطريق الدائري: إصابة 5 أشخاص وتفحم 7 سيارات.. صور

وداعا لكليات القمة.. أستاذ مناهج يوضح كيفية اختيار الكلية المناسبة

راغب علامة عن موقف مصر بشأن تفجير بيروت: لساننا يعجز عن الشكر

حكايات من زمن فات.. قصة طبيب أجبر هند رستم على الاعتزال بعد زواجها منه

AdvertisementS

نار جهنم.. حادث مروع على الطريق الدائري واشتعال النيران في سيارة

انكسار الموجة الحارة.. الأرصاد تزف بشرى بشأن الطقس هذا الأسبوع |فيديو

شاهد.. اللقطات الأولى لحادث الطريق الدائري واشتعال النيران في السيارات

وزيرة الصحة: أرصدة ثابتة من المستلزمات لتلبية أي احتياجات للمساعدات الداخلية أو الخارجية.. الاستعداد التام للمشاركة في توفير المساعدات للشعب اللبناني

انفجار في ميناء ساسكس.. وسحابة كثيفة من الدخان الأسود تغطي سماء المدينة.. صور

صور على الواتس والليلة بـ 300 جنيه.. التفاصيل الكاملة لـ ضبط 40 فتاة روجن للدعارة في الجيزة

تفحم 7 سيارات.. المعاينة الأولية والتفاصيل الكاملة لحادث الطريق الدائري.. صور

أخبار الرياضة.. قرار عاجل من الكاف بشأن حضور الجماهير في مباريات الأهلي والزمالك.. وشوبير يعلن تمديد إعارة رمضان صبحي

استهداف قاعدة عسكرية صومالية.. انفجار قوي يهز مقديشيو.. تفاصيل

في ذكراها.. صبي يتحرش بـ هند رستم على الشاطئ.. ورد فعل غير متوقع من ملكة الإغراء

في أقل من دقيقة.. حيلة مذهلة لتنظيف علب الطعام البلاستيكية من البقايا الزيتية| فيديو

العربيات بقت خردة.. شاهد لحظة رفع حطام حادث انقلاب سيارة مواد بترولية على الدائري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيلة على الجدران.. رسام يحول شوارع جنوب أفريقيا إلى لوحة فنية

انفجار في ميناء ساسكس.. وسحابة كثيفة من الدخان الأسود تغطي سماء المدينة.. صور

أسود x أسود.. شقيقة هنا الزاهد تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة