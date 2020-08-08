قصة مدرسة باليه في المنيا تواجه مشكلة القمامة برقصة وفوتوسيشن..فيديو

قال ماركو عادل ، مؤسس "ألوانات" أول مدرسة باليه في الصعيد، إنه يحاول من خلال فن الباليه، مواجهة بعض المشكلات، مثل ظاهرة انتشار القمامة بشوارع الصعيد ، موضحا أنه من خلال الرقص والفوتسيشن أستطاع توصيل شكواه بأسلوب مختلف.





وأضاف ماركو عادل، عبر سكايب ، لـ برنامج "صباحك مصري"، المذاع على فضائية إم بي سي مصر 2، أن الطرق التقليدية لم تعد تعطي النتيجة المرجوة، موضحا أن محافظ المنيا أستجاب للفكرة، ونالت إعجابه ووجه إنذرات لمسئولي الوحدات المحلية لسرعة حل مشكلة القمامة.





وأشار مؤسس "ألوانات"، إلى ان المحافظ وجه إنذار لأصحاب العمارات ، ومنهم من استجاب ومنهم من أستمر فى إلقاء القمامة بالشوارع.



