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برلمان

تعليم البرلمان تناقش تعديل مادة فى قانون تنظيم الجامعات.. اليوم

الأحد 09/أغسطس/2020 - 07:01 ص
الجامعات
الجامعات
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معتز الخصوصى

قالت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان أن لجنة التعليم ستناقش خلال اجتماعها، اليوم الأحد، تعديل مادة في قانون تنظيم الجامعات.

وأشارت نصر فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن تعديل هذه المادة ينص على السماح لوزير التعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات إدخال تعديل على نظام الامتحانات، وذلك لمواكبة الظروف الحالية.

وأكدت عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان أنه من المقرر ان يتم مناقشة هذه المادة ، وبعد موافقة لجنة التعليم عليها ستعرض على الجلسة العامة للبرلمان يوم 16 أغسطس للتصويت عليها.

ومن المقرر أن يعود مجلس النواب للانعقاد يوم الأحد الموافق 16 أغسطس المقبل.

وبرر علي عبد العال رئيس المجلس، تأخير الجلسات بسبب انشغال بعض النواب في انتخابات مجلس الشيوخ، المقرر أن تجري في النصف الأول من شهر أغسطس المقبل.

وقبيل رفع الجلسة الأخيرة للبرلمان، حرص الدكتور علي عبد العال، على تقديم التهنئة للشعب المصري، والأمة العربية والإسلامية بمناسبة قرب عيد الأضحى المبارك.

كان مجلس النواب وافق بإجماع آراء النواب الحاضرين على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي ضد أعمال الميليشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.
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