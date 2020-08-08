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أخبار البلد

سفير مصر ببيروت يسلم مستشفى رفيق الحريرى طنا ونصف من المساعدات الطبية

السبت 08/أغسطس/2020 - 03:12 م
صدى البلد
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سيد احمد
أعلنت الصفحة الرسمية للسفارة المصرية فى لبنان، عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، عن زيارة السفير الدكتور ياسر علوي إلى مستشفى رفيق الحريري الجامعي الحكومي وتسليم طن ونصف الطن من المساعدات الطبية تتضمن مستلزمات وأدوية للتعامل مع الحالات الطارئة والجراحية (أدوية تخدير وخيوط جراحية وقفازات جراحية ومحاليل وكانيولات وغيرها)، وكذلك أقنعة طبية وبدل عزل كاملة وأدوية علاجية متنوعة.


وصرح السفير المصري خلال الزيارة بأن مصر كلها متضامنة مع لبنان في مصابه، وأن الجسر الجوي المصري سيستمر على مدار الأيام القادمة في نقل المساعدات إلى الأشقاء في دولة لبنان.


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وأضاف: "رأينا ان نقدم جزءًا من هذه المساعدات مباشرة لمستشفى رفيق الحريري الجامعي تقديرا لما يبذله من جهود كخط دفاع أول في مواجهة الأزمة الراهنة ومجابهة فيروس كورونا من قبل ذلكن ولمساعدة الأشقاء اللبنانيين في أزمتهم الأخيرة، والتي جاءت جراء انفجار بيروت".

زيارة السفير د. ياسر علوي إلى مستشفى رفيق الحريري الجامعي الحكومي وتسليم طن ونصف من المساعدات الطبية تتضمن مستلزمات...

تم النشر بواسطة ‏الصفحة الرسمية لسفارة جمهورية مصر العربية في لبنان‏ في السبت، ٨ أغسطس ٢٠٢٠
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