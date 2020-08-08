الأعلى للجامعات: فتح 20 برنامجا جديدا للتوافق مع سوق العمل.. فيديو

توجه الدكتور معوض الخولي رئيس قطاع العلوم بالمجلس الأعلى للجامعات، بالشكر لـ وزير التعليم العالي على الإمكانيات الذي وفرها ومجهودات أولياء الأمور خلال فترة كورونا





وأضاف الدكتور معوض الخولي، عبر سكايب لـ برنامج "صباحك مصري" المذاع على فضائية إم بي سي مصر 2، أنه تم افتتاح 20 برنامجا جديدا للتوافق مع سوق العمل بالإضافة إلى توفير اختبارات القدرات لجميع طلبة الثانوية العامة قبل البدء في نزول نسب التنسيق للجامعات على عكس السنوات الماضية.





وأشار "الخولي"، إلى أن التنسيق سوف يتم في تاريخ 20 أغسطس الجاري على جميع التخصصات، موضحا أن فئات الطلاب تنقسم إلى ثلاثة على اختلاف رغباتهم ومجاميعهم.





ولفت "الخولي"، إلى أنه ليس من الضروري أن يدخل الطالب الكلية نظرا لمجموعة فقط أو على أساس ما يعرف بـ "كليات القمة" فالقمة يصنعها الطالب بنفسه.