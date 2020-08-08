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مرأة

احذرها.. أضرار خطيرة تصيبك نتيجة استخدام الأجهزة الإلكترونية

السبت 08/أغسطس/2020 - 03:18 م
اضرار خطيرة تصيبك
اضرار خطيرة تصيبك نتيجة استخدام الأجهزة الإلكترونية
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آية التيجي
أظهرت دراسة جديدة أجريت مؤخرا من قبل باحثين في سنغافورة وألمانيا واليابان، أن العمل من المنزل خلال فترات الإغلاق بسبب فيروس كورونا المستجد، قد يتسبب في ضعف النظر ويضر بصر آلاف الأشخاص.


وأفاد الباحثون المشرفون على الدراسة، بأن قضاء ساعات في النظر إلى الشاشات يمكن أن يؤدي إلى قصر النظر، مما يجعل الأشياء البعيدة تبدو غير واضحة، وفقا لما نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.




وأشارت نتائج الدراسة التي اعتمدت على تحليل بيانات 120 ألف شخص بأعمار متفاوتة ومن بينهم أطفال، إلى أنهم وجدوا أن "زيادة وقت القضاء أمام الشاشة الرقمية خلال فترة العزل المنزل أثناء تفشي فيروس كورونا المستجد قد يكون مرتبطة بالتسبب في قصر النظر".
  

وحذر الباحثون من الجلوس لفترات طويلة أثناء الحظر المنزلي، والعمل من خلال استخدام الأجهزة الإلكترونية واللاب توب؛ حيث إنها تزيد من الإصابة بـ قصر النظر.


ويحدث قصر النظر عندما تنمو مقل العيون لفترة طويلة جدًا بحيث لا يمكن للضوء أن يركز على الأنسجة الحساسة للضوء في مؤخرة العين بشكل صحيح، وينتهي الأمر بأشعة الضوء بالتركيز أمام الشبكية وتجعل الأشياء البعيدة تبدو ضبابية.


وما يقرب من 3.8 مليار شخص في جميع أنحاء العالم يعانون حاليًا من قصر النظر، ولكن تشير التقديرات إلى أن 5 مليارات شخص في جميع أنحاء العالم سيعانون من قصر النظر بحلول عام 2050.


وتوصي منظمة الصحة العالمية بأقل من ساعة واحدة من الجلوس أمام الشاشة للأطفال، الذين تتراوح أعمارهم بين سنة واحدة وخمس سنوات كل يوم، وذلك لتجنب الإصابة بمشاكل قصر النظر مع التقدم في العمر.
قصر النظر مرض ناجح عن استخدام الاجهزة الإلكترونية قصر النظر مرض ناجح عن استخدام الاجهزة الإلكترونية
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