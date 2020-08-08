احذرها.. أضرار خطيرة تصيبك نتيجة استخدام الأجهزة الإلكترونية

الدراسة التي اعتمدت على تحليل بيانات 120

متفاوتة ومن بينهم أطفال، إلى

أن "زيادة وقت القضاء

الشاشة الرقمية خلال فترة العزل المنزل

تفشي فيروس كورونا المستجد قد يكون مرتبطة بالتسبب في قصر النظر ".

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