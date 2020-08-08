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فن

محمد عبد الرحمن: كورونا أثرت على مشاهد تجمعات جمجوم وبم بم

السبت 08/أغسطس/2020 - 03:12 م
صدى البلد
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محمد نحلة
عبر الفنان محمد عبد الرحمن عن سعادته الكبيرة بردود الفعل على مسلسل جمجوم وبم بم الشركة الالمانية لمكافحة الخوارق.

وتحدث عن الصعوبات التي واجهتهم في المسلسل خاصة انه تم تصويره في شهر رمضان الماضي وسط الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وقال في تصريحاته ل"صدى البلد" ان الغمل كان صعبا للغاية، وان كورونا اثرت على عدد من المشاهد وجعلتهم يقللون اعداد مشاهد التجمعات.

وكان قد نشر الفنان محمد عبد الرحمن عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة له مع الفنانة الراحلة رجاء الجداوي. 


وعلق محمد عبد الرحمن عليها قائلا: "آخر ظهور للنجمة العظيمة #رجاء_الجداوي كان معانا في #جمجوم_وبم_بم قد إيه نجمة كبيرة وكواليس التصوير معاها ممتعة ومبهجة شرفتنا بوجودها معانا في المسلسل ربنا يرحمها.. أعمالها هتفضل عايشة معانا سنين".

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