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محافظات

لاستكمال مسيرة التنمية.. محافظ الشرقية يناشد المواطنين المشاركة في إنتخابات مجلس الشيوخ

السبت 08/أغسطس/2020 - 03:13 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي

طالب الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقيه جموع المواطنين وخاصة الشباب بالنزول والمشاركة فى الإستحقاق الدستوري القادم والإدلاء بأصواتهم في إنتخابات مجلس الشيوخ والمقرر إنطلاقها يومي 11 و 12 م أغسطس الجاري، لصنع مستقبل أفضل لهم والظهور بمظهر حضاري يليق بحجم ومكانه مصر.


وأكد المحافظ أن الشباب يمثل ركيزة أساسية وهامه في بناء وتنمية المجتمع ، ومشاركته في الإدلاء بصوته  بما يعزز من دور مؤسسات الدوله لإستكمال مسيرة التنمية والبناء.


كم طالب المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بسرعة الإنتهاء من تجهيز ومراجعة كافة الإستعدادات الخاصه بالمقار واللجان الإنتخابية والتأكد من تطبيق كافه الإجراءات الإحترازيه والوقائيه وإستمرار أعمال التعقيم والتطهير للحفاظ على صحه وسلامه الجميع و تحقيق أعلى درجات السلامة والأمان أثناء سير العملية الانتخابية، وتهيئه الأجواء المناسبه للمواطنين للذهاب لصناديق الإقتراع والإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر.


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يذكر أنه تم إتخاذ مجموعة من الإجراءات الإحترازية والوقائية  لإجراء الانتخابات في ظل تراجع معدلات الإصابة بفيروس كورونا منها :

- توفير كل ما يلزم من وسائل الوقاية للناخبين.

- تعقيم المقار الانتخابية قبل بدء التصويت وبعده.

- وضع مسافات آمنة أمام لجان الاقتراع للناخبين

- فرض ارتداء الكمامة الطبية على المشاركين في العملية الإنتخابية.

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