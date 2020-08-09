باحثة سياسية تطالب المصريين بالمشاركة في انتخابات الشيوخ

أعربت المهندسة رحاب الجزار الباحثة في شئون السياسة والمرأة، عن ثقتها في وعي الشعب المصري بالنزول لصناديق الإقتراع والمشاركة بكثافة في انتخابات مجلس الشيوخ.





وأكدت الجزار، أن الشعب المصري دوما يظهر معدنه في الأوقات الحاسمة، معربة عن دعمها للقائمة الوطنية الموحدة التي تضم قامات وشخصيات وقيادات ورموز وطنية ستضيف الكثير للمجلس القادم.





وأعلنت الباحثة السياسية أن زيادة نسبة المشاركة والتصويت تزين العرس الديمقراطي التي ننتظره جميعا، محذرة من الإلتفات إلى دعوات المنتمين للتيارات الإرهابية، بعدم المشاركة في الإنتخابات أو مقاطعة العملية الإنتخابية بأي صورة من الصور.





وتنطلق انتخابات مجلس الشيوخ، غدا الأحد وبعد الغد الأثنين في الخارج، وتجرى في الداخل خلال يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين.



