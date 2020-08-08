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حوادث

بعد تداول فيديو.. ضبط المتهم بسرقة غطاء سيارة بأسيوط

السبت 08/أغسطس/2020 - 03:13 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
نجحت الاجهزة الامنية فى كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام أحد الأشخاص بسرقة غطاء سيارة بأسيوط.

ورصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط تداول مقطع فيديو على موقع التواصل "فيس بوك" يتضمن قيام أحد الأشخاص بسرقة غطاء سيارة متروكة بأحد الشوارع بدائرة قسم أول أسيوط.

أسفرت جهود البحث ومن خلال الفحص أن مرتكب الواقعة عامل له معلومات جنائية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكابه للواقعة بقصد السرقة وأرشد عن غطاء السيارة .

 كما تم التوصل لمالك غطاء السيارة "سائق" وإتهم العامل بسرقته.
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