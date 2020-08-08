محمد عفيفي: "أنتمي لمدرسة ميمي الشربيني.. ورؤوف خليف بيرص معلومات".. فيديو

وعن المدرسة المفضلة له قال محمد عفيفي: مدرسة ميمي الشربيني حيث

الأداء

غير المبتذل فى

الافيه

والوصف بشكل دقيق وأيضا من مدرسة عصام الشوالي وبحبه

لأنه

مثقف ورؤوف خليف بيروص المعلومات وصوته عالى ودى ليست ميزة لابد من الطبيعية وأيضا على محمد على استاذ وواجهة مشرفة للتعليق المصري.