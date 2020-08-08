محمد عفيفي: "أنتمي لمدرسة ميمي الشربيني.. ورؤوف خليف بيرص معلومات".. فيديو

كشف محمد عفيفي المعلق الرياضي، عن المدرسة التي ينتمي إليها فى التعليق، لافتا إلى أن على محمد على من أفضل المعلقين عربيا بالتوازى مع التونسي عصام الشوالي على المستوى العربي.
وقال محمد عفيفي فى حواره لـ "صدى البلد": "فى التعليق اللى عايز صوت عالى اديله صوت عالى واللى عايز هدوء ماشى وبتقول معلومة فى الوقت المناسب وكل رياضة أستطيع الفصل بينها وبين الأخرى وفى التنس لابد أن تجعل المشاهد يعيش صوت الضربة للمضرب وفي لعبة كرة الطائرة لابد ان يكون المعلق نارى ومركز لكن كرة القدم لابد ان تكون ذكي وفاهم تكتيك على الارض ومتعلاش على الاستوديو وتكمله ولابد ان تكون فاهم بالثقافة العامة وبحب عصام الشوالى ممكن يرمى معلومة فى المباراة وأنا من أنصار استفيد منى بحاجة أثناء التعليق".
وقال أيضا: الفكرة تكون حلقة متكاملة وعندك اللغة ولابد أن تكون لغة المعلق البسيطة الدقيقة واللغة العربية ممكن اقول من ذى قبل فى سياق الكلام لو تطلب ذلك ويتعين على المعلق أن يكون بسيطا مع الناس ويستخدم لغة بلده وكنت في بي ان سبورت قالولى متقولش كلمة تملي قول دائما باللغة العربية الفصحى كلمة تملى يفهمها المصريين فقط وفى مصر فيه حاجات تقال بالعامية لكن يجب أن يكون مخرج الكلمة سليم وقولت فى مباراة للأهلى حينما سجل رمضان صبحي هدفا وراح لشريف إكرامي وقلت راح يحيي صهره.
وعن المدرسة المفضلة له قال محمد عفيفي: مدرسة ميمي الشربيني حيث الأداء غير المبتذل فى الافيه والوصف بشكل دقيق وأيضا من مدرسة عصام الشوالي وبحبه لأنه مثقف ورؤوف خليف بيروص المعلومات وصوته عالى ودى ليست ميزة لابد من الطبيعية وأيضا على محمد على استاذ وواجهة مشرفة للتعليق المصري.
وتابع: عصام الشوالي مقبول فى صوته العالى لأنه يستطيع إحياء المباراة التى لا تكون بها فنيات كثيرة وعلقت على مباراة اف سي مصر والجونة والهدف تم إحرازه فى الدقيقة الاخيرة وكانت خالية من المستوى الفني واستطعت ان أظهر بشكل جيد يجذب المشاهد من خلال التعليق وفي الوطن العربي افضل المعلقين بالترتيب على محمد على وعصام الشوالى ورؤوف خليف وحفيظ دراجي وفى مصر ايمن الكاشف ومؤمن حسن ومحمد الغاياتي وحاتم بطيشة وأنا أعتبر نفسي خارج التصنيف.