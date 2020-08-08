الوطنية للانتخابات: حظر تصوير بطاقات الاقتراع.. ومحضر ضد محاولة الخروج بورقة التصويت

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، أنه يحظر على الناخب تصوير بطاقات الاقتراع في انتخابات مجلس الشيوخ باستخدام أي وسيلة لأي غرض، ويتم تحرير محضر لمن يتم ضبطه.

وأضافت الهيئة أنه على رئيس اللجنة الفرعية، ملاحظة وضع الناخب لبطاقتي الاقتراع بنفسه في الصندوق المخصص لكل نظام فردي أو قوائم، وفي حالة محاولة الخروج بورقة الاقتراع تحرر مذكرة بالواقعة، ويتم تسليم الناخب لرئيس قوة التأمين لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

وقالت الهيئة أنه على رئيس اللجنة الفرعية قبل الاقتراع التوجه إلى مقر المحكمة الابتدائية التابع لها اللجنة الفرعية المنوط به الإشراف عليها في الموعد المحدد لاستلام كشف الناخبين المقيدين أمام اللجنة الفرعية وبطاقات الاقتراع للظامين ومحاضر وأوراق العملية الانتخابية وخاتم اللجنة الفرعية.

على أن يكون تواجد رئيس اللجنة الفرعية، بمقر اللجنة التي سيشرف عليها في تمام الساعة 8 صباحًا للتأكد من وجود حقيبتين زرقاء وحافظة بلاستيكية شفافة مفردة لحفظ محاضر اللجنة الفرعية، وحافظة بلاستيكية شفافة مفردة لحفظ كشف الناخبين، وحوافظ بلاستيكية شفافة لحفظ بطاقات الاقتراع المستخدمة للنظامين، وأجولة لحفظ بطاقات الاقتراع غير المستخدمة، وعدد كاف من الأقفال البلاستيكية والشريط اللاصق المؤمن، وملصق برقم اللجنة الفرعية خارج اللجنة وداخلها، ولاقتات إرشادية خارج مقر اللجنة وداخلها لتسهيل عملية الاقتراع، على أن يقوم بإزالة أي لافتات دعائية لأي مرشح في محيط مركز الاقتراع، وكذلك التأكد من وجود إضاءة جيدة داخل اللجنة وسلامة نوافذ مقر اللجنة وسهولة تأمينها وسهولة حركة الناخبين داخل اللجنة، والتنسيق مع المسئول عن تأمين مركز الاقتراع بتنظيم طابور الناخبين، والاستعانة بمنسق الطابور وإرشادهم إلى أرقامهم بالكشف، وتنظيم الانتظار والدخول إلى اللجنة مع مراعاة المسافات الأمنية بين الناخبين والتنبية بإعطاء الأولوية لكبار السن وذوي الإعاقة، والاحتفاظ برقم الهاتف الخاص برئيس قوات التأمين للاستعانة به عند الضرورة.

ويقوم رئيس اللجنة الفرعية بتحديد مكان تواجد مندوبي المشرحين والقوائم والمتابعين داخل اللجنة على النحو الذي يمكنه من متابعة العملية الانتخابية دون التسبب في تعطيلها أو عرقلتها، وكذلك مراجعة أدوات العملية الانتخابية وهي كابينة أو أكثر من كبائن الاقتراع وعدد كاف من صناديق الاقتراع الشفافة للنظامين الفردي والقوائم، والأدوات المكتبية وأوراق العملية الانتخابية الموجودة بالحقيبة الزرقاء والتأكد من سلامة غلاف بطاقة الاقتراع.

كما يقوم بإثبات حضور أمناء اللجنة الفرعية بمحضر إجراءت اللجنة الفرعية وكشف حضور أمناء اللجنة ومنسقي الطابور، والتأكد من أن صندوقي الاقتراع فارغين واستعراضها أمام الحاضرين وإغلاق جوانب الصندوقين باستخدام أقفال بلاستيكية مؤمنة وتقرأ الأرقام المسلسلة لكل منهما علنًا وتسجل في محضر إجراءات اللجنة الفرعية.

وتبدأ عملية الاقتراع في تمام الساعة 9 صباحًا ويثبت ذلك بمحضر إجراءات اللجنة الفرعية، وذلك حتى لو لم يحضر أي من مندوبي المرشحين والقوائم، والسماح للناخبين بالدخول بأولوية الحضور (الأولوية لكبار السن ولذوي الإعاقة) ويحدد رئيس اللجنة عدد الناخبين المسموح لهم بالدخول وفقًا لعدد كبائن الاقتراع داخل اللجنة، ويتحقق رئيس اللجنة بنفسه من هوية الناخب ولا يعتد في اثبات شخصية الناحب إلا بأصل بطاقة الرقم القومي ولو لم تكن سارية أو جواز السفر ثابت به الرقم القومي ويحتفظ رئيس اللجنة بإثبات شخصية الناخب حتى الانتهاء من الإدلاء بصوته.

ويقوم الناخب عقب الإدلاء بصوته بالتوقيع في كشوف الناخبين، ويوقع أمين اللجنة الذذي يختاره رئيسها قرين توقيع كل ناخب، ولا يجوز تصوير بطاقات الاقتراع باستخدام أي وسيلة لأي غرض، ويتم تحرير محضر لمن يتم ضبطه، كما يجب ملاحظة وضع الناخب لبطاقتي الاقتراع بنفسه في الصندوق المخصص لكل نظام فردي أو قوائم، وفي حالة محاولة الخروج بورقة الاقتراع تحرر مذكرة بالواقعة، ويتم تسليم الناخب لرئيس قوة التأمين لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

ويتم التأكد من شخصية المرأة المنتقبة بمعرفة رئيس اللجنة الفرعية، وله أن يكلف بذلك إحدى السيدات وفي حالة رفض الناخبة لا يسمح لها بالإدلاء بصوتها.

وفي حالة امتلاء الصندوق في أي وقت أثناء فتره الاقتراع يتم غلق الفتحة الخاصة لوضع بطاقات الاقتراع بقفل بلاستيكي يثبت رقمه المسلسل ويخصص صندوق جديد وتتبع ذات الإجراءات لاستخدام صندوق الاقتراع ويثبت على جانب الصندوق الجديد مصلق برقم اللجنة الفرعية والنظام الانتخابي.