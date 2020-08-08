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أخبار البلد

بعد تصريحاتها الأخيرة.. هاني رسلان: إثيوبيا تسعى لـ هيمنة مائية على النيل

السبت 08/أغسطس/2020 - 03:04 م
صدى البلد
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قسم الأخبار
أكد د.هاني رسلان الخبير مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية أن التصريحات الإثيوبية حول أزمة سد النهضة تثبت أن أديس أبابا تسعى لنوع من الهيمنة المائية والإستراتيجية.

وكان المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي، قد أعلن اليوم السبت فى مؤتمرا صحفيا أن بلاده لا يمكنها توقيع اتفاق يشترط تمرير حصص محددة من مياه سد النهضة لدولتي المصب.

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وأشار الدبلوماسي الإثيوبي إلى أن بلاده أكدت لـ مصر والسودان مواصلتها مراحل ملء سد النهضة، وعدم التطرق لمسألة التقاسم المستدام لحصص مياه النيل، موضحا أن هذه القضايا لها منبر آخر.

وقال د.رسلان لـ صدى البلد إن هذه التصريحات وغيرها الصادرة عن المسئولين الأثيوبيين تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن أديس أبابا لن تتراجع عنها بالحوار أو التفاوض ما لم يكن هناك ضغوط كبيرة عليها أو تشعر بتهديدات جدية.

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