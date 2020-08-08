بعد قرار إقالته.. ماذا قدم ساري مع يوفنتوس في موسم وحيد

خرج فريق يوفنتوس الإيطالي من بطولة دورى أبطال أوروبا بعد الهزيمة أمام فريق ليون بنتيجة هدفين لمثلهما في مجموع المباراتين اللتين أقيمتا ضمن منافسات دور الـ16 من البطولة.











وأعلن نادي يوفنتوس الإيطالي إقالة ساري بعد موسم واحد فقط من التعاقد معه، حيث خسر بطولة الكأس المحلية وتوج بالدورى بفارق نقطة وحيدة عن المنافس إنتر ميلان.











ونعرض لكم أبرز ما قدمه ساري مع يوفنتوس:





- تعاقد يوفنتوس مع ساري قبل انطلاق موسم 2019-2020.







- خسر بطولة السوبر أمام لاتسيو بنتيجة ثلاث اهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض.







- كما خسر نهائي بطولة كأس إيطاليا بركلات الترجيح أمام فريق نابولى بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.







- حقق ساري بطولة الدوري بفارق نقطة واحدة عن المنافس إنتر ميلان وهو أقل فارق منذ منذ موسم 2011/2012.



-خرج من بطولة دوري أبطال أوروبا من دور الـ16 بالهزيمة أمام ليون الفرنسي الذي يحتل المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الفرنسي الملغي، وهي فضيحة كبرى للسيدة العجوز.

