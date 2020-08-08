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رياضة

أخبار الرياضة.. تبادل الاتهامات في الأهلي بسبب رمضان صبحي.. نجم بيراميدز يتعرض لحادث سير.. وإقالة ساري من تدريب يوفنتوس

السبت 08/أغسطس/2020 - 03:38 م
أخبار الرياضة
أخبار الرياضة
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محمد السعيد
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم السبت، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية وجاء أبرزها كالتالي :

تسببت أزمة رمضان صبحي جناح الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي والمعار من هيديرسفيلد الإنجليزي في تبادل الاتهامات داخل القلعة الحمراء ما بين العديد من الأطراف.
تعرض محمد فاروق نجم فريق بيراميدز لحادث سير بسيارته، خلال الساعات الماضية. 

قرر نادي يوفنتوس الإيطالي، إقالة ماوريسيو ساري المدير الفني للبيانكونيري، عقب وداع الفريق مسابقة دوري أبطال أوروبا على يد ليون الفرنسي.

أدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك تدريباته ظهر اليوم على ملعب فندق الإقامة بمعسكر الفريق ببرج العرب.

شارك الثنائي المغربي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك في المران الصباحي اليوم.

كشفت تقرير صحفي إيطالي أن إدارة نادي يوفنتوس ترغب في إقالة ماريسيو ساري، المدير الفني للفريق الأول، خصوصا بعد الخروج من بطولة دورى أبطال أوروبا على يد ليون الفرنسي بعد الخسارة بنتيجة 3-2 بمجموع المباراتين.

أظهر زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد العين الحمراء لـ جاريث بيل لاعب الفريق، بسبب تخاذله مع الفريق خلال الفترة الأخيرة.
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