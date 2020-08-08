أخبار الرياضة.. تبادل الاتهامات في الأهلي بسبب رمضان صبحي.. نجم بيراميدز يتعرض لحادث سير.. وإقالة ساري من تدريب يوفنتوس

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم السبت، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية وجاء أبرزها كالتالي :





تسببت أزمة رمضان صبحي جناح الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي والمعار من هيديرسفيلد الإنجليزي في تبادل الاتهامات داخل القلعة الحمراء ما بين العديد من الأطراف.