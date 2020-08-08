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برلمان

حزب العدل يعلن دعمه وتأييده للقائمة الوطنية من أجل مصر

السبت 08/أغسطس/2020 - 03:48 م
القائمة الوطنية من
القائمة الوطنية من أجل مصر
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معتز الخصوصى
أعلن حزب العدل عن دعمه وتأييده للقائمة الوطنية (من أجل مصر) التي خرجت من رحم الحوار الوطني للأحزاب المصرية وشارك الحزب فيها منذ بدايته ولازال.

وأضاف الحزب فى بيان له -عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك - إيمانًا منا بأهمية وحدة المواقف الحزبية في تلك المرحلة الهامة من تاريخ مصر، وضرورة التكاتف خلف الوطن لتفويت الفرصة على أي متربص لزعزعة الجبهة داخلية للدولة المصرية ومؤسساتها في ظل ما تواجهه من تحديات غير مسبوقة في تاريخنا الحديث.

وأعلن حزب العدل دعمه للقائمة التي خرجت بعد مفاوضات الشهور الماضية والتي كنا ولازلنا جزء منها، ضمن (التحالف الانتخابي) الذي ضم العديد من الأحزاب السياسية من اليمين الى اليسار، بعضها شكل القائمة الحالية والبعض الآخر سيتواجد في الاستحقاقات الانتخابية القادمة، وهى الخطوة التى نتمنى أن تسهم فى بناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة القائمة على التعددية الحزبية، والتي يحلم بها كل وطني، وتستحقها مصر وشعبها العظيم.

وتابع: إيمانا بدورنا الواجب تجاه وطننا ورفقاء الحوار الوطني، ندعو مؤيدي وانصار وأعضاء حزب العدل في الداخل والخارج إلى دعم وانتخاب القائمة الوطنية، وسوف تعلن أمانات الحزب المختلفة في المحافظات، أسماء المرشحين على المقاعد الفردية المقرر دعمهم من حزب العدل في خلال الساعات القادمة.

وقال إن إعلاء مصلحة الوطن، أهم مبادئ العمل العام في تلك الفترة الدقيقة من عمر مصر، وإننا ندعو الجميع إلى السير في ركب الوطن وتجاوز أية خلافات حزبية ضيقة، ونؤكد أن الأوطان الكبيرة مثل مصر، لا بد أن تستوعب الجميع من أبنائه الشرفاء دون إقصاء أو تهميش، وأن تلك المرحلة تتطلب إعلاء مبدأ الإيثار والتمسك بالمواقف الوطنية من الجميع والترفع عن محاولات الاستحواز والسيطرة، فالتنافس بين الاحزاب يجب ان يقوم على مبدأ الاختلاف حول الافضل للوطن وليس الخلاف عليه لأن الوطن باقي والمناصب جميعها إلى زوال.

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