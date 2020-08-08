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أخبار العالم

الجيش اللبناني: غرفة طوارئ متقدمة لمتابعة الأوضاع في بيروت

السبت 08/أغسطس/2020 - 03:39 م
الجيش اللبناني
الجيش اللبناني
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سمر صالح
أطلقت قيادة الجيش "غرفة طوارئ متقدمة" لمتابعة الأوضاع الإنسانية والإنمائية في المنطقة المنكوبة في بيروت برئاسة العميد الركن سامي الحويك.

وتضمّ غرفة الطوارئ المتقدمة ممثلين عن وزارة الاتصالات، الأشغال العامة والنقل، الطاقة، الصحة، والشؤون الاجتماعية، إضافة إلى ممثلين عن: محافظة بيروت ومجلس بلدية بيروت والصليب الأحمر اللبناني والدفاع المدني والهيئة العليا للإغاثة.

وتتولّى هذه الغرفة المهمّات الإنسانية والإنقاذية، بالتعاون مع الجمعيات والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني، للمنطقة المنكوبة خارج إطار بقعة الانفجار، وسيكون مركزها في مبنى المحافظة.
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