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فن

نشرة الفن | نجوم لبنان يتظاهرون ضد الحكومة.. نجل أميتاب باتشان يعلن تعافيه من كورونا

السبت 08/أغسطس/2020 - 04:00 م
صدى البلد
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شروق حمدى
نشر موقع "صدى البلد"، عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مدار الساعات القليلة الماضية، ونستعرض أبرزها في السطور التالية:

حل العروسان أحمد صبيح، رجل الأعمال اللبناني، والدكتورة إسراء السبلانين الطبيبة البشرية بالولايات المتحدة الأمريكية، ضيفين على برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي عبر قناة cbc، لكشف كواليس لحظة انفجار بيروت التي تزامنت مع حفل زفافهما، وأصبحا من بعدها العروسين الأشهر في الوطن العربي.

وأوضحت إسراء عبر skybe، أنها كانت تنتظر هذا اليوم منذ 3 سنوات، وتأجل الزفاف أكثر من مرة لأسباب مختلفة، وكانت سعيدة للغاية وقتها، وبدأوا في التقاط الصور لها قبل بدء الحفل، لكن فجأة تغير لون السماء بدخان كثيف أعقبه انفجار ضخم دمر المكان تماما خلال ثوان معدودة.

دعا عدد من النجوم اللبنانيين مواطني بلدهم إلى التظاهر اليوم، السبت، ضد الحكومة اللبنانية بسبب تفجيرات بيروت، وكان من أبرزهم الفنان اللبنانى جاد شويرى الذي دعا متابعيه للخروج في مظاهرة مساء اليوم ضد الحكومة اللبنانية، وذلك من خلال حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتب جاد شويرى: "اليوم بدنا نكتب مصيرنا.. كلنا تحت عالساعة ٥!!! بدي شوف كل لبناني عاش معي هالمأسات وكل لبناني شاف وحس معنا وكل لبناني معذب وطافح معو الكيل من هالحكومة والطبقة السياسية والأحزاب كلها.. كلها!!".

علن الفنان الهندى ابهيشيك باتشان، نجل النجم أميتاب باتشان، تعافيه من فيروس كورونا بعد قضاء 28 يوما بالحجر الصحى، وذلك من خلال حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة "تويتر".
 
وقال ابهيشيك من خلال تغريدته: "هذا الصباح أجريت المسحة الخاصة بفيروس كورونا وجاءت النتيجة سلبية".

ترددت خلال الساعات الماضية، شائعات تزعم ارتباط النجم أحمد عز بابنة المحامي المعروف أشرف عبد العزيز، الذي سارع بنفي الشائعة على الفور.

وانتشرت الشائعات بعد صورة ظهر فيها أحمد عز مع إحدى بنات المحامي أثناء تواجدهم في الساحل الشمالي، ويبدو أن الصورة التقطت بالصدفة، خاصة أن أشرف عبد العزيز هو محامي أحمد عز.

ألمح عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تعمد مغني المهرجانات حمو بيكا ادعاء الجهل من أجل ركوب التريند.

وأشار كثيرون من رواد السوشيال ميديا إلى ذكاء بيكا في هذه الناحية، ما يجعله دائما ضمن مؤشرات بحث جوجل، دون مبرر منطقي.
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