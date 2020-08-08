AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

محمد عفيفي: أنا بحب الزمالك ورفضت التعليق على مباراة لـ لاعبة إسرائيلية.. فيديو

السبت 08/أغسطس/2020 - 09:36 م
محمد عفيفي المعلق
محمد عفيفي المعلق الرياضي
Advertisements
يسرى غازى - عدسة - ابراهيم قنديل
كشف محمد عفيفي المعلق الرياضى كواليس معاناته للعنصرية فى دورة الألعاب الأولمبية إلى جانب رفضه التعليق على مباراة كان أحد طرفيها لاعبة إسرائيلية.

قال محمد عفيفي فى حواره لـ"صدى البلد": البعض يتأثر بالانتماء وتظهر فى نبرة صوته بالتعليق والبعض لا وانا عادى فى التعليق وبشجع مزارع دينا كل واحد له انتماؤه وانا بحب الزمالك جدا الملكى على رأسي وبحب الاهلى كمان وانا فى فترة لعبت فى اتحاد الشرطة وابن اتحاد الشرطة وروحت احترفت فى الاهلى فى فترة فى العاب القوى والتنس وقعدت سنتين كان هدفى اكون ناجح فى كل رياضة علشان اكون اعلامي ناجح وفى مباراة الاهلى اقول الملكى الزمالك وفى مباراة الزمالك اقول النسر الاهلاوى.
 
وقال ايضا: ليس من الصواب انك تعلن عن انتماؤك ومن المواقف الطريفة في الأولمبياد اننى تعايشت مع نجوم مع أبطال العالم فى التنس وألعاب القوى فى الأولمبياد وعرفت معنى الاحتراف وفى ويمبلدون من افضل المواقف ومايكل فيلكس أفضل سباح فى العالم وذلك جعلنى اترك بي ان سبورت.

وعن المواقف التي عاني منها فى أولمبياد لندن قال : عانيت من العنصرية على ملعب كارديف لما يشوفوا اسم محمد البعض من العنصرية بنظرة احتقار وفى موقف فى التنس كنت هعلق على مباراة لماريا شارابوفا فى التنس وفى الاخر لقيت المباراة للاعبة اسرائيلية واعتذرت عن التعليق وتم تدارك الأمر بعدها وتم وضع مباراة أخرى.  
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وائل جمعة أصعب مدافع واجهته.. أحمد عيد عبدالملك: أتمنى تعاقد الزمالك مع رمضان صبحي ..فيديو

جه يكحلها عماها.. نجم الزمالك السابق يستفز جمهور الأهلي من جديد

التالت يوجع| محمد عفيفي يكشف سر غضب الأهلاوية وفرحة الزملكاوية.. صور

ترشيحاتنا

تظهر بالجلد.. علامة مؤكدة في الجسد تدل على الإصابة بـ كورونا

قبل انطلاق انتخابات مجلس الشيوخ.. 4 نجوم تحت قبة البرلمان

خارجية أثيوبيا: استئناف مفاوضات سد النهضة مع مصر والسودان الإثنين المقبل

بإطلالة كلاسيكية.. إيمي طلعت زكريا بلوك جذاب.. شاهد

شريف عبد المنعم عن رحيل رباعي الأهلي: مفيش انتماء

قتلوه .. متظاهرون غاضبون يلقون شرطيا لبنانيا من مصعد .. تفاصيل

AdvertisementS

خيانة الأصدقاء.. رسالة غامضة جديدة من تركي آل الشيخ عقب تعرضه لوعكة صحية

خاص..مدرب تشيكي لقطاع الناشئين الأهلي.. ومؤتمر صحفي الإثنين لتقديمه

قناة الأهلي تزف بشرى سارة لجماهير الفريق بشأن رمضان صبحي

أعتذر للعراق.. 11 تصريحا من مرتضى منصور أبرزها الزمالك سيفوز بالدورى بعد تطبيق الـ VAR

أحمد مرتضى يروي تفاصيل جلسته مع تركي آل الشيخ لضم معلول وعبدالله السعيد لـ الزمالك وبيع الشناوي وعلي جبر لـ الأهلي

شريف عبد المنعم عن رحيل رباعي الأهلي: مفيش انتماء

أيمن عبدالعزيزعن الطرد أمام الأهلي: ‏مقصودة ‏

مصطفى فتحي يطلب الرحيل عن الزمالك

قرار عاجل من إيهاب جلال .. كورونا يهاجم مصر المقاصة قبل مواجهة أسوان فى الدوري غدا

أخبار الرياضة .. موقف رمضان صبحي .. موعد مباريات أبطال أوروبا .. وتصريحات مرتضى منصور.. وكورونا تهاجم الدوري المصري من جديد

أيمن عبدالعزيز: مرتضى منصور أعاد المنافسة والتوازن.. وألقاب الأهلي جاءت بالمجاملات

تعرف على قائمة الأهلي لمواجهة إنبي في الدوري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فريد من نوعة.. أسباب وأعراض شلل الأحبال الصوتية

طريقة عمل سلطة الفواكه بالأيس كريم

مايا دياب تنشر صورًا جديدة خلال مشاركتها في مظاهرات لبنان