محمد عفيفي: أنا بحب الزمالك ورفضت التعليق على مباراة لـ لاعبة إسرائيلية.. فيديو

كشف محمد عفيفي المعلق الرياضى كواليس معاناته للعنصرية فى دورة الألعاب الأولمبية إلى جانب رفضه التعليق على مباراة كان أحد طرفيها لاعبة إسرائيلية.
قال محمد عفيفي فى حواره لـ"صدى البلد": البعض يتأثر بالانتماء وتظهر فى نبرة صوته بالتعليق والبعض لا وانا عادى فى التعليق وبشجع مزارع دينا كل واحد له انتماؤه وانا بحب الزمالك جدا الملكى على رأسي وبحب الاهلى كمان وانا فى فترة لعبت فى اتحاد الشرطة وابن اتحاد الشرطة وروحت احترفت فى الاهلى فى فترة فى العاب القوى والتنس وقعدت سنتين كان هدفى اكون ناجح فى كل رياضة علشان اكون اعلامي ناجح وفى مباراة الاهلى اقول الملكى الزمالك وفى مباراة الزمالك اقول النسر الاهلاوى.
وقال ايضا: ليس من الصواب انك تعلن عن انتماؤك ومن المواقف الطريفة في الأولمبياد اننى تعايشت مع نجوم مع أبطال العالم فى التنس وألعاب القوى فى الأولمبياد وعرفت معنى الاحتراف وفى ويمبلدون من افضل المواقف ومايكل فيلكس أفضل سباح فى العالم وذلك جعلنى اترك بي ان سبورت.
وعن المواقف التي عاني منها فى أولمبياد لندن قال : عانيت من العنصرية على ملعب كارديف لما يشوفوا اسم محمد البعض من العنصرية بنظرة احتقار وفى موقف فى التنس كنت هعلق على مباراة لماريا شارابوفا فى التنس وفى الاخر لقيت المباراة للاعبة اسرائيلية واعتذرت عن التعليق وتم تدارك الأمر بعدها وتم وضع مباراة أخرى.