رئيس جامعة الأقصر يتابع ميدانيا سير اختبارات القدرات بكلية الفنون الجميلة.. صور

ذلك للأطمئنان علي تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية والأطمئنان علي سير الاختبارات . تفقد بدوي شحات بدوي - رئيس جامعة الاقصر سير اختبارات القدرات بكلية الفنون الجميلة لطلاب الثانوية العامة للعام الجامعي 2020-2021م، و

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واكد شحات تطبيق كافة الإجراءات بكل حزم وتوفير المناخ المناسب للطلاب لأداء الاختبارات ، ذلك حرصا من جامعة الأقصر علي سلامة الطلاب أثناء تأدية الاختبارات.





جاء ذلك بحضور الدكتور يوسف محمود ، عميد كلية الفنون الجميلة ، والدكتور محمود النوبي ، وكيل كلية الألسن رئيس اللجنة المشكلة لمتابعة اختبارات القدرات ورئيس فرع مكتب تنسيق الثانوية العامة بالجامعة ، والدكتور محمد شحات ، وكيل كلية الطب والدكتور محمد عبدالله عباس ، عضو اللجنة الطبية المشكلة لمتابعة الطلاب .



