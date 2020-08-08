AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

رئيس جامعة الأقصر يتابع ميدانيا سير اختبارات القدرات بكلية الفنون الجميلة.. صور

السبت 08/أغسطس/2020 - 04:42 م
صدى البلد
Advertisements
شمس يونس
تفقد بدوي شحات بدوي -  رئيس جامعة الاقصر سير اختبارات القدرات بكلية الفنون الجميلة لطلاب الثانوية العامة للعام الجامعي 2020-2021م، وذلك للأطمئنان علي تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية والأطمئنان علي سير الاختبارات .

واكد شحات  تطبيق كافة الإجراءات بكل حزم وتوفير المناخ المناسب  للطلاب لأداء الاختبارات ، ذلك حرصا من جامعة الأقصر علي سلامة الطلاب أثناء تأدية الاختبارات.

  جاء ذلك بحضور  الدكتور يوسف محمود ، عميد كلية الفنون الجميلة ، والدكتور محمود النوبي ، وكيل كلية الألسن رئيس اللجنة المشكلة لمتابعة اختبارات القدرات ورئيس فرع مكتب تنسيق الثانوية العامة بالجامعة ، والدكتور محمد شحات ، وكيل كلية الطب والدكتور  محمد عبدالله عباس ، عضو اللجنة الطبية المشكلة لمتابعة الطلاب .

الجدير بالذكر أن رئيس الجامعة ، أجري الخميس الماضي جولة تفقدية لمتابعة  كافة الاستعدادات والتجهيزات والإجراءات الوقائية والاحترازية قبل بدء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة للعام الجامعي ٢٠٢٠-٢٠٢١ .
رئيس جامعة الأقصر يتابع ميدانيا سير اختبارات القدرات بكلية الفنون الجميلة.. صور
رئيس جامعة الأقصر يتابع ميدانيا سير اختبارات القدرات بكلية الفنون الجميلة.. صور
رئيس جامعة الأقصر يتابع ميدانيا سير اختبارات القدرات بكلية الفنون الجميلة.. صور
رئيس جامعة الأقصر يتابع ميدانيا سير اختبارات القدرات بكلية الفنون الجميلة.. صور
رئيس جامعة الأقصر يتابع ميدانيا سير اختبارات القدرات بكلية الفنون الجميلة.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. كيف استعدت جامعة الأقصر لامتحانات نهاية العام

شاهد.. رئيس جامعة الأقصر يتفقد سير الامتحانات بكلية الألسن

لمتابعة الإجراءات الاحترازية.. نائب رئيس جامعة بنها يتفقد لجان امتحانات كلية الفنون التطبيقية.. صور

السبت القادم..بدء التسجيل الإلكتروني للراغبين في أداء اختبارات القدرات بجامعة الإسكندرية

رئيس جامعة المنوفية يبحث استعدادات كلية الإعلام لاختبارات القدرات

وسط التزام كامل بالإجراءات الاحترازية.. إعلام القاهرة تبدأ اختبارات القدرات اليوم

ترشيحاتنا

نار جهنم.. حادث مروع على الطريق الدائري واشتعال النيران في سيارة

بسبب حكم غيابي تبديد.. تعطل إجراءات الإفراج عن فتاة التيك توك فى القليوبية

محمد فاروق نجم بيراميدز يتعرض لحادث سير.. شاهد

أضرار بالغة الخطورة.. وكالة ناسا تنشر صورا جديدة توضح آثار انفجار بيروت

قبل مباراتهما غدا.. حلمي طولان يهدد الأهلي بورقته الرابحة

المقابل المادي أبرزها..3 أسباب تمنع مصطفى محمد من الاحتراف الموسم المقبل

AdvertisementS

نار جهنم.. حادث مروع على الطريق الدائري واشتعال النيران في سيارة

أفضل من حرقه.. مستشار وزير البيئة السابق: فوائد اقتصادية كبيرة لـ قش الأرز

صور على الواتس والليلة بـ 300 جنيه.. التفاصيل الكاملة لـ ضبط 40 فتاة روجن للدعارة في الجيزة

انكسار الموجة الحارة.. الأرصاد تزف بشرى بشأن الطقس هذا الأسبوع |فيديو

تحديد هوية المتهمين بسرقة فيلا محمود الخطيب وضبطهم خلال ساعات

شاهد.. اللقطات الأولى لحادث الطريق الدائري واشتعال النيران في السيارات

إخفاء أدلة وتهديدات بالقتل.. تفاصيل جديدة بشأن انفجار مرفأ بيروت

بحضور حسين فهمى.. صور جديدة من احتفال مصطفى فهمي بعيد ميلاده

إقلاع الطائرة الثانية..جسر جوي مصري لإرسال مساعدات للشعب اللبناني..فيديو

سفينة الموت لم تبحر من مرفأ بيروت.. الأقمار الصناعية تفجر مفاجأة عن مصيرها | صور

انفجار في ميناء ساسكس.. وسحابة كثيفة من الدخان الأسود تغطي سماء المدينة.. صور

حالته صعبة جدًا.. حمدى الميرغني يطلب من جمهوره الدعاء لـ مصطفى حفناوى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحضور حسين فهمى.. صور جديدة من احتفال مصطفى فهمي بعيد ميلاده

أول معلمة قيادة سيارات بأسيوط: واجهت سخرية في الشارع ولكنني نجحت

سفينة الموت لم تبحر من مرفأ بيروت.. الأقمار الصناعية تفجر مفاجأة عن مصيرها | صور