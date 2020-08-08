رئيس جامعة الأقصر يتابع ميدانيا سير اختبارات القدرات بكلية الفنون الجميلة.. صور

تفقد بدوي شحات بدوي - رئيس جامعة الاقصر سير اختبارات القدرات بكلية الفنون الجميلة لطلاب الثانوية العامة للعام الجامعي 2020-2021م، وذلك للأطمئنان علي تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية والأطمئنان علي سير الاختبارات .
واكد شحات تطبيق كافة الإجراءات بكل حزم وتوفير المناخ المناسب للطلاب لأداء الاختبارات ، ذلك حرصا من جامعة الأقصر علي سلامة الطلاب أثناء تأدية الاختبارات.
جاء ذلك بحضور الدكتور يوسف محمود ، عميد كلية الفنون الجميلة ، والدكتور محمود النوبي ، وكيل كلية الألسن رئيس اللجنة المشكلة لمتابعة اختبارات القدرات ورئيس فرع مكتب تنسيق الثانوية العامة بالجامعة ، والدكتور محمد شحات ، وكيل كلية الطب والدكتور محمد عبدالله عباس ، عضو اللجنة الطبية المشكلة لمتابعة الطلاب .
الجدير بالذكر أن رئيس الجامعة ، أجري الخميس الماضي جولة تفقدية لمتابعة كافة الاستعدادات والتجهيزات والإجراءات الوقائية والاحترازية قبل بدء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة للعام الجامعي ٢٠٢٠-٢٠٢١ .