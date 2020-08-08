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رياضة

توني كروس يدافع عن فاران بعد تسببه في خروج ريال مدريد من دوري أبطال أوروبا

السبت 08/أغسطس/2020 - 04:27 م
صدى البلد
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عمر سلامة
دافع لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، توني كروس، عن زميله المدافع، رفائيل فاران، بعد أخطائه الكارثية التي منحت مانشستر سيتي الفوز أمس، الجمعة، في دوري أبطال أوروبا.


وكلفت أخطاء فاران ريال مدريد هدفين أمام مانشستر سيتي، ليخرج الملكي من البطولة القارية بعد الخسارة ذهابًا وعودة أمام منافسه الإنجليزي بنتيجة 4-2.

واعترف الفرنسي بعد نهاية المباراة بأخطائه وأكد على تحمله المسئولية كاملة لخروج ريال مدريد من دوري أبطال أوروبا.

وعلق كروس على المباراة في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "لم نلعب جيدًا في الشوط الأول، وساعدناهم في تسجيل الأهداف، لذلك كان من الصعب تغيير مسار المباراة".
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