رئيس مجلس النواب: يقظة الدولة حمت أمنها القومى وأمن أشقائها العرب

أكد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، ان مصر كانت ولا تزال حريصة، على عدم الانجرار إلى أى مغامرات غير محسوبة، تستنزف مواردها وجيشها وشعبها، وتشغلها عن التنمية والتطوير، فهى معركتها الأهم، لأن المستقبل سيكون للأكثر نموا، لكن مصر فى الوقت نفسه، لا تقبل الاعتداء عليها أو المساس بمصالحها، ومصالح اشقائها وجيرانها بما يؤثر عليها، وهذه أبعاد مهمة من أبعاد الأمن القومى المصري





وأضاف رئيس مجلس النواب فى حواره لجريدة الأهرام، أن المنطقة بأسرها شهدت العديد من المخططات لزعزعة الأمن والاستقرار، ونشر الفوضى على مدى السنوات العشر الأخيرة، والنتائج واضحة وتتحدث عن نفسها، وهذا المخطط تورطت فيه للأسف الشديد دول لها مآرب أخري، وهى تنفذ اجندات دول أخرى بالوكالة، عبر محاولة السيطرة على مقدرات دول بالمنطقة، وجعلها بؤرا ومنابع للتيارات الإرهابية.





وأكد رئيس مجلس النواب أن الدولة يقظة تمامًا لهذه المخططات فحمت أمنها القومى وأمن أشقائها العرب، والحقيقة تقول إن مصر واجهت الإرهاب داخليًا وخارجيًا، بكل ما تملك من قوة.