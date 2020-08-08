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حوادث

٥ سبتمبر.. نظر دعوى استثناء المحامين من حظر التجوال

السبت 08/أغسطس/2020 - 04:45 م
صدى البلد
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كتب محمد زهير
قررت الدائرة الاولي بمحكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة، تأجيل نظر دعوى اصدار حكم قضائى باستثناء المحامين من حظر التجول لجلسة ٥ سبتمبر المقبل.

وقالت الدعوى، تم استثناء كلًا من الصحفيين والإعلاميين والأطباء والممرضين من حظر التجول حتى يتمكنوا من أداء اعمالهم.

وأشارت إلي أن عدم استثناء المحامين من الحظر مخالف للمواد 1 و 3 و50 من قانون المحاماة رقم 17  لسنة 1893، التى اكدت على ان المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة وتأكيد سيادة القانون وكفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحريتهم والحضور عن ذوى الشأن للدفاع عنهم.
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