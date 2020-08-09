AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

محمد عفيفي: حسام غالي أخطأ مع كوبر والأهلي نادي القرن.. فيديو

الأحد 09/أغسطس/2020 - 08:01 ص
محمد عفيفي المعلق
محمد عفيفي المعلق الرياضي
Advertisements
يسرى غازى - عدسة - ابراهيم قنديل
علق محمد عفيفي المعلق الرياضى على تصريحات حسام غالي لاعب النادي الأهلى السابق حول حديث الأرجنتيني هيكتور كوبر مدرب منتخب مصر السابق عن مساندة الحكام للقلعة الحمراء فى السابق فضلا عن أزمة نادي القرن بين النادى الاهلى والزمالك.

وقال محمد عفيفي فى حواره لـ "صدى البلد": إن حسام غالي أخطأ عندما ذكر على الهواء مباشرة الحوار الذى دار بينه وبين الأرجنتيني هيكتور كوبر مدرب منتخب مصر الوطنى حول مساندة الحكام للنادي الأهلي فى السنوات الماضية.

وشدد على أن الأرجنتيني هيكتور كوبر صنع انجازا للفراعنة الكبار وكان لا يجب على حسام غالي أن يقول ذلك على الهواء مباشرة وكان يتعين عليه ألا يذكر الحوار الذى دار بينه وبين هيكتور كوبر مدرب الفراعنة الكبار خلال التدريبات.

وعن عودة الدورى، قال محمد عفيفي: انا قلت مناخدش قرار متسرع وعندنا متسع من الوقت ليه نتسرع ونلغى الدورى ونكمل البطولة المحلية ولازم يكمل ليه نضيع موسم والسعودية رجعت وتونس رجعت وبقية الدوريات وسواء رجع الدورى او مرجعش كان هيأثر على الدورى القادم فيه ناس حالها الاقتصادى واقف واللاعبين جعانين كرة وحرام تضيع بث تليفزوني وفيه اقتصاديات بتنهار وعقود لاعبى الكرة بتتوقف ومياخدش حقوقه المالية.

وعن أزمة نادى القرن قال محمد عفيفي: "لا يضيع حق وراءه مطالب، فرسميا الاهلى نادى القرن مليش دعوة بـ 7 أكبر من التسعة والاهلى كسب اللقب عن طريق معايير معينة بالنقاط وما وضع من لوائح ولابد أن نعترف ان الاتحاد الافريقي هو المسئول وعلى الزمالك أن يبحث عن حقوقه وإذا نجح فى ذلك يحسب لمجلس الإدارة الحالي أما إذا لم يصل الى هدفه يحسب أيضا للمجلس الحالى شرف المحاولة".
محمد عفيفي: حسام غالي أخطأ مع كوبر والأهلي نادي القرن.. فيديو
محمد عفيفي: حسام غالي أخطأ مع كوبر والأهلي نادي القرن.. فيديو
محمد عفيفي: حسام غالي أخطأ مع كوبر والأهلي نادي القرن.. فيديو
محمد عفيفي: حسام غالي أخطأ مع كوبر والأهلي نادي القرن.. فيديو
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محمود فايز يوضح كواليس أزمة حسام غالي وأسامة نبيه.. وسر ضم شيكابالا لـ قائمة مونديال روسيا.. فيديو

لا للتعصب.. ميدو وحسام غالي يتبادلان قمصان الأهلي والزمالك على الهواء

الأهلي يفوز بالحكام.. حسام غالي يكشف هجوم مدرب منتخب مصر الأسبق على لاعبي القلعة الحمراء

ميدو لـ حسام غالي: نورتني يا كابيتانو.. شاهد

ترشيحاتنا

استعدادا للموجة الثانية من كورونا.. ممنوع خروج البدناء من المنزل

عند سماعي لاسم النبي أثناء صلاة الفريضة.. هل أصلي عليه

أخبار السوشيال ميديا.. رامي جمال يدعم مصطفى حناوي.. نوال الزغبي ورسالة قوية للشرطة اللبنانية.. وكيف توفيت زوجة السفير الهولندي ببيروت

اشتعال النيران في سيارة نقل أعلى كوبري التسعين بالقاهرة الجديدة.. صور

منذ 70 ألف عاما .. أقدم سم عرفه البشر واستخدموه في القتل عن بعد

ردا على حملات التشويه| أهالي أشمون عن الغداء الجماعي لمرشحي مستقبل وطن بالشيوخ: كرم معهود من آل الخشن

AdvertisementS

أحمد مرتضى: رفضنا بيع نجم الزمالك مقابل 176 مليون جنيه

مزاد العفيجي.. القصة كاملة لشراء رمضان صبحي بمبلغ خيالي في الدوري المصري وموقف اللاعب

أخبار الرياضة .. كورونا يعود للدوري المصري .. تصريحات مرتضى منصور.. موقف رمضان صبحي.. ومواعيد دوري الأبطال

أحمد مرتضى يروي تفاصيل جلسته مع تركي آل الشيخ لضم معلول وعبدالله السعيد لـ الزمالك وبيع الشناوي وعلي جبر لـ الأهلي

صفقة الأهلي المرتقبة .. موليكا يؤدي التدريبات بقميص الزمالك .. فيديو

أحمد مرتضى عن ظهور موليكا بقميص الزمالك: أقسم بالله ما اعرفه

بايرن ميونيخ ضد برشلونة.. كل ما تريد معرفته عن مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

شريف عبد المنعم عن رحيل رباعي الأهلي: مفيش انتماء

نجم في الأذهان | أحمد فتحى بوجي: هاني رمزي ذبحني وحسام حسن ظلمني.. وهذا سبب اعتزالي مبكرًا.. فيديو

مصطفى فتحي يطلب الرحيل عن الزمالك

خالد الغندور ينشر صورة بعد خضوعه لعملية جراحية

محمد عفيفي: حسام غالي أخطأ مع كوبر والأهلي نادي القرن.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فريد من نوعة.. أسباب وأعراض شلل الأحبال الصوتية

طريقة عمل سلطة الفواكه بالأيس كريم

مايا دياب تنشر صورًا جديدة خلال مشاركتها في مظاهرات لبنان