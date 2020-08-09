محمد عفيفي: حسام غالي أخطأ مع كوبر والأهلي نادي القرن.. فيديو





حسام غالي أخطأ عندما ذكر على الهواء مباشرة الحوار الذى دار بينه وبين الأرجنتيني هيكتور كوبر مدرب منتخب مصر الوطنى حول مساندة الحكام للنادي الأهلي فى السنوات الماضية. وقال محمد عفيفي فى حواره لـ "صدى البلد": إن





وشدد على أن الأرجنتيني هيكتور كوبر صنع انجازا للفراعنة الكبار وكان لا يجب على حسام غالي أن يقول ذلك على الهواء مباشرة وكان يتعين عليه ألا يذكر الحوار الذى دار بينه وبين هيكتور كوبر مدرب الفراعنة الكبار خلال التدريبات.





سواء رجع الدورى او مرجعش كان هيأثر على الدورى القادم فيه ناس حالها الاقتصادى واقف واللاعبين جعانين كرة وحرام تضيع بث تليفزوني وفيه اقتصاديات بتنهار وعقود لاعبى الكرة بتتوقف ومياخدش حقوقه المالية. وعن عودة الدورى، قال محمد عفيفي: انا قلت مناخدش قرار متسرع وعندنا متسع من الوقت ليه نتسرع ونلغى الدورى ونكمل البطولة المحلية ولازم يكمل ليه نضيع موسم والسعودية رجعت وتونس رجعت وبقية الدوريات و





وعن أزمة نادى القرن قال محمد عفيفي: "لا يضيع حق وراءه مطالب، فرسميا الاهلى نادى القرن مليش دعوة بـ 7 أكبر من التسعة والاهلى كسب اللقب عن طريق معايير معينة بالنقاط وما وضع من لوائح ولابد أن نعترف ان الاتحاد الافريقي هو المسئول وعلى الزمالك أن يبحث عن حقوقه وإذا نجح فى ذلك يحسب لمجلس الإدارة الحالي أما إذا لم يصل الى هدفه يحسب أيضا للمجلس الحالى شرف المحاولة".