غدا.. أنظار العالم تتجه إلى مصر في أولى خطوات عودة الغرفة الثانية للبرلمان.. المصريون بالخارج يدلون بأصواتهم بالبريد في انتخابات الشيوخ بـ 140 مقرا حول العالم.. وحظر تصوير بطاقات الاقتراع

- المصريون بالخارج يدلون بأصواتهم بالبريد في انتخابات الشيوخ بـ 140 مقرًا

- حظر تصوير بطاقات الاقتراع.. والكشف عن شخصية المرأة المنتقبة

- التصويت ببطاقة الرقم القومي ولو لم تكن سارية أو جواز السفر

- تحرير محضر للناخب حال محاولته الخروج بورقة التصويت

تتجه أنظار العالم غدا نحو مصر مع أولى خطوات عودة الغرفة الثانية للبرلمان، حيث يبدأ المصريين في الخارج الإدلاء بأصواتهم في 140 سفارة ومقرًا دبلوماسيًا في 124 دولة حول العالم لاختيار مرشحيهم في انتخابات مجلس الشيوخ.

ووفقا للقانون، فإنه لكل مصرى مقيم خارج مصر الحق بالإدلاء بصوته واختيار المرشحين فى دائرته الانتخابية بالنظامين الفردي والقائمة، حيث من المقرر أن تشكل اللجان المشرفة على الاقتراع والفرز، وإعلان الحصر العددى لنتيجة الاقتراع من عدد كاف من أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلي يعاونهم أمين أو أكثر من العاملين بوزارة الخارجية، وفقا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات.

وقالت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، أن تصويت الناخبين في الخارج سيكون عبر البريد ولمن سبق وأن سجل نفسه فقط خلال الفترة التي أتاحتها الهيئة من 25 وحتى 31 يوليو الماضى، وهذا يعنى أنه غير مسموح للناخب بالتوجه إلى مقر البعثة الدبلوماسية المصرية التى ينتمي إليها ولكن سيكون الاقتراع من خلال إرسال رأي الناخب بالبريد على عنوان بعثته الدبلوماسية.

وأضاف أن الهيئة ستتيح للمصريين بالخارج بطاقات إبداء الرأي وإقرار التصويت في الساعة التاسعة صباحا بتوقيت كل دولة على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات Www.elections.eg، وبمجرد إتاحة قيام الناخب بالدخول على الموقع عليه اختيار خانة تصويت الخارج وادخال رقم التسجيل السرى الذى سبق وأن حصل عليه أثناء تسجيل بياناته على الموقع تظهر الأوراق وتكون جاهزة لطباعتها.

وذكرت الهيئة، أنه على الناخب القيام باختيار عدد من المرشحين المدونة أسماءهم ورموزهم الانتخابية ببطاقة الاقتراع الخاصة بالنظام الفردي بحيث يكون عدد من يختارهم من المرشحين مساو لعدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية التي ينتمي لها الناخب، ثم يصوت انتخب اولا انتخب القائمه ببطاقة الاقتراع المخصصة لنظام القوائم، وملء نموذج إقرار التصويت ويوقع عليه من الناخب شخصيا.

ويضع الناخب بطاقتي الاقتراع داخل مظروف لا يدون عليه أي معلومة أو بيانات من الخارج ثم وضعه داخل مظروف آخر ويرفق معه إقرار التصويت وصور ضوئية من بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر ساري الصلاحية متضمنا الرقم القومي، ووثيقة الإقامة بالدول محل التصويت، ويدون على المظروف الثاني من الخارج بياناته وعنوان اللجنة الانتخابية بالبعثة الدبلوماسية المرسل إليها، ثم ترسل الأوراق للجنة عن طريق البريد المستعجل، وذلك من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء بحسب توقيت كل دولة خلال يومي 9 و10 أغسطس.

وقالت الهيئة الوطنية للانتخابات، إن دولة نيوزلندا، هي أولى الدول التي يبدأ بها تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات، بينما يعد الساحل الغربي للولايات المتحدة آخر الدول.

ومن المقرر أن تبدأ اللجان عملها فى تمام التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، لاستقبال خطابات تصويت الناخبين، وفى حالة الإعادة تجرى عملية التصويت فى الفترة من يوم ٦ حتى يوم ٩ سبتمبر المقبل، وفقا التوقيت المحلي للبعثة التى تجرى فيها الانتخابات .

وبعد انتهاء اليوم الأخير لاستقبال البرقيات الواردة للجنة يقوم أعضاؤها فى مقرها بالخارج بأعمال الفرز تحت إشراف رؤساء اللجان، وذلك بتفريغ محتويات كل صندوق اقتراع على حدة وفض الأظرف التى كانت بداخله، وتقسم بطاقات الاقتراع إلى فردى وقوائم ثم يفرز كل منها على حدة فى محضر فرز مستقل يثبت به نتيجة الفرز والحصر العددى لمن أدلوا بأصواتهم وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة، ويوقع عليها رئيس وأعضاء وأمناء اللجنة.

ويتبع تلك الإجراءات إرسال محاضر الفرز مؤمنة بصفة عاجلة إلى وزارة الخارجية لتسلمها للجنة المكلفة بمتابعة وتلقي نتائج تصويت المصريين فى الخارج والمشكلة بقرار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات .

ويدلي رئيس وأعضاء وموظفو لجان الانتخاب بالخارج بأصواتهم أمام اللجان، كل فى دائرته الانتخابية طبقا لبطاقة الرقم القومى أو جواز السفر سارى الصلاحية متضمنا الرقم القومى، مع الالتزام بالموعد المحدد للتصويت.

ومع نهاية كل يوم من الأيام المخصصة لاستقبال برقيات التصويت، يثبت رئيس اللجنة عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم.

وفي السياق ذاته أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، الدليل الإرشادي لعملية انتخابات مجلس الشيوخ 2020، في الداخل والتي تبدأ الثلاثاء.

وقالت الهيئة إنه على رئيس اللجنة الفرعية قبل الاقتراع التوجه إلى مقر المحكمة الابتدائية التابع لها اللجنة الفرعية المنوط به الإشراف عليها في الموعد المحدد لاستلام كشف الناخبين المقيدين أمام اللجنة الفرعية وبطاقات الاقتراع للنظامين ومحاضر وأوراق العملية الانتخابية وخاتم اللجنة الفرعية.

على أن يكون تواجد رئيس اللجنة الفرعية، بمقر اللجنة التي سيشرف عليها في تمام الساعة 8 صباحًا للتأكد من وجود حقيبتين زرقاء وحافظة بلاستيكية شفافة مفردة لحفظ محاضر اللجنة الفرعية، وحافظة بلاستيكية شفافة مفردة لحفظ كشف الناخبين، وحوافظ بلاستيكية شفافة لحفظ بطاقات الاقتراع المستخدمة للنظامين، وأجولة لحفظ بطاقات الاقتراع غير المستخدمة، وعدد كاف من الأقفال البلاستيكية والشريط اللاصق المؤمن، وملصق برقم اللجنة الفرعية خارج اللجنة وداخلها، ولاقتات إرشادية خارج مقر اللجنة وداخلها لتسهيل عملية الاقتراع، على أن يقوم بإزالة أي لافتات دعائية لأي مرشح في محيط مركز الاقتراع، وكذلك التأكد من وجود إضاءة جيدة داخل اللجنة وسلامة نوافذ مقر اللجنة وسهولة تأمينها وسهولة حركة الناخبين داخل اللجنة، والتنسيق مع المسئول عن تأمين مركز الاقتراع بتنظيم طابور الناخبين، والاستعانة بمنسق الطابور وإرشادهم إلى أرقامهم بالكشف، وتنظيم الانتظار والدخول إلى اللجنة مع مراعاة المسافات الأمنية بين الناخبين والتنبية بإعطاء الأولوية لكبار السن وذوي الإعاقة، والاحتفاظ برقم الهاتف الخاص برئيس قوات التأمين للاستعانة به عند الضرورة.

ويقوم رئيس اللجنة الفرعية بتحديد مكان تواجد مندوبي المشرحين والقوائم والمتابعين داخل اللجنة على النحو الذي يمكنه من متابعة العملية الانتخابية دون التسبب في تعطيلها أو عرقلتها، وكذلك مراجعة أدوات العملية الانتخابية وهي كابينة أو أكثر من كبائن الاقتراع وعدد كاف من صناديق الاقتراع الشفافة للنظامين الفردي والقوائم، والأدوات المكتبية وأوراق العملية الانتخابية الموجودة بالحقيبة الزرقاء والتأكد من سلامة غلاف بطاقة الاقتراع.

كما يقوم بإثبات حضور أمناء اللجنة الفرعية بمحضر إجراءات اللجنة الفرعية وكشف حضور أمناء اللجنة ومنسقي الطابور، والتأكد من أن صندوقي الاقتراع فارغين واستعراضها أمام الحاضرين وإغلاق جوانب الصندوقين باستخدام أقفال بلاستيكية مؤمنة وتقرأ الأرقام المسلسلة لكل منهما علنًا وتسجل في محضر إجراءات اللجنة الفرعية.

وتبدأ عملية الاقتراع في تمام الساعة 9 صباحًا ويثبت ذلك بمحضر إجراءات اللجنة الفرعية، وذلك حتى لو لم يحضر أي من مندوبي المرشحين والقوائم، والسماح للناخبين بالدخول بأولوية الحضور (الأولوية لكبار السن ولذوي الإعاقة) ويحدد رئيس اللجنة عدد الناخبين المسموح لهم بالدخول وفقًا لعدد كبائن الاقتراع داخل اللجنة، ويتحقق رئيس اللجنة بنفسه من هوية الناخب ولا يعتد في إثبات شخصية الناخب إلا بأصل بطاقة الرقم القومي ولو لم تكن سارية أو جواز السفر ثابت به الرقم القومي ويحتفظ رئيس اللجنة بإثبات شخصية الناخب حتى الانتهاء من الإدلاء بصوته.

ويقوم الناخب عقب الإدلاء بصوته بالتوقيع في كشوف الناخبين، ويوقع أمين اللجنة الذذي يختاره رئيسها قرين توقيع كل ناخب، ولا يجوز تصوير بطاقات الاقتراع باستخدام أي وسيلة لأي غرض، ويتم تحرير محضر لمن يتم ضبطه، كما يجب ملاحظة وضع الناخب لبطاقتي الاقتراع بنفسه في الصندوق المخصص لكل نظام فردي أو قوائم، وفي حالة محاولة الخروج بورقة الاقتراع تحرر مذكرة بالواقعة، ويتم تسليم الناخب لرئيس قوة التأمين لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

ويتم التأكد من شخصية المرأة المنتقبة بمعرفة رئيس اللجنة الفرعية، وله أن يكلف بذلك إحدى السيدات وفي حالة رفض الناخبة لا يسمح لها بالإدلاء بصوتها.

وفي حالة امتلاء الصندوق في أي وقت أثناء فترة الاقتراع يتم غلق الفتحة الخاصة لوضع بطاقات الاقتراع بقفل بلاستيكي يثبت رقمه المسلسل ويخصص صندوق جديد وتتبع ذات الإجراءات لاستخدام صندوق الاقتراع ويثبت على جانب الصندوق الجديد ملضق برقم اللجنة الفرعية والنظام الانتخابي.

وأوضحت الهيئة الإجراءات الختامية، التي يقوم بها رئيس اللجنة الفرعية مع انتهاء التصويت في اليوم الأول في تمام الساعة 9 مساءًا ويثبت رئيس اللجنة الفرعية ذلك بمحضر إجراءات اللجنة الفرعية، ويقوم بغلق فتحة الصندوق الخاصة بوضع بطاقات إبداء الرأي وإثبات رقم القفل البلاستيكي المسلسل بمحضر إجراءات اللجنة الفرعية ويسرى ذلك على صندوقي النظامين الفردي والقوائم ويسمح لمندوبي المرشحين والقوائم والمتابعين بتسجيل الرقم المسلسل للقفل البلاستيكي، ويقوم رئيس اللجنة بحضور عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم من واقع كشوف الناخبين.

ويقوم رئيس اللجنة عقب ذلك بتحرير محضر إجراءات اليوم الأول للتصويت، يعقبه قيامه في حضور مندوب كل مرشح أو قائمة والمتابعين والمسئول عن قوات التأمين بغلق مقر اللجنة الفرعية أو مقر حفظ صناديق الاقتراع بقفل بلاستيكي يثبت رقمه المسلسل أو قفل عادي يجمع عليه بالشمع الأحمر بخاتم رئيس اللجنة، ويثبت كل ذلك بمحضر الغلق ويوقع رئيس اللجنة وأمنائها ومندوب كل مرشح أو قائمة ومندوب المبيت إن وجد ومسئول لجنة التأمين على المحضر ويحتفظ به رئيس اللجنة الفرعية شخصيًا.

وفي اليوم الثاني للتصويت يقوم رئيس اللجنة بالتأكد من سلامة الأقفال ومقر حفظ صندايق الاقتراع وذلك في حضور المسئول عن قوات التأمين والمتواجدين من أمناء اللجنة ومندوبي المرشحين والقوائم حال وجودهم وفض الأختام ثم فتح اللجنة، على أن يتأكد من سلامة النوافذ والصناديق ودفاتر الاقتراع وكافة أوراق ومحاضر اللجنة ومطابقة الأرقام المسلسلة للأقفال البلاستيكية لصناديق الاقتراع مع الثابت بمحضر إجراءات اللجنة، وفض القفل البلاستيكي الخاص بفتحه صندوق كل نظام، وإثبات من لم يحضر من الأمناء والمندوبين بمحضر إجراءات اللجنة الفرعية.

ويبدأ التصويت في اليوم الثاني في تمام الساعة 9 صباحًا بنفس إجراءات اليوم الأول.