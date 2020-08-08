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برلمان

على عبد العال: عرض القضية الليبية أمام مختلف المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية

السبت 08/أغسطس/2020 - 05:10 م
الدكتور على عبد العال
الدكتور على عبد العال خلال حواره مع علاء ثابت رئيس الاهرام
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ماجدة بدوى
قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب ، أن الرئيس عبد الفتاح  السيسى وجه رسالة، تقول بوضوح إن قواتنا المسلحة على أتم الاستعداد، وفى أى وقت، للحفاظ على الأمن القومى داخليًا وخارجيًا إذا تطلب الأمر، وقال إن الجيش المصرى من أقوى جيوش المنطقة، ولكنه جيش رشيد يحمى ولا يهدد، يؤمن ولا يعتدي، فتلك هى عقيدتنا وثوابتنا التى لا تتغير.

وأضاف عبد العال فى حوار لجريدة الأهرام المصرية ، أن الرئيس السيسي  أمر الجنود بأن يكونوا مستعدين لتنفيذ أى مهمة داخل حدودنا، وإذا تطلب الأمر خارج حدودنا، فى إشارة إلى أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدى أمام أى محاولة دنيئة للنيل من أمنها القومي، وزعزعة الاستقرار على حدودها مع جيرانها الأشقاء، الأمر الذى لاقى استحسانًا وتأييدًا من جانب الشعب الليبى ومختلف القوى الليبية.

وحول التحركات البرلمانية الدوليه التى قام بها البرلمان فى الملف الليبي ، قال عبد العال نحن نعمل على مساندة القيادة السياسية، فى جهودها لإحلال الاستقرار فى ليبيا، ونؤيد أى إجراءات أو قرارات فى هذا الشأن، ونحن على تواصل دائم مع البرلمان الليبي، بقيادة الأخ المستشار عقيله صالح، لتقديم كل أشكال الدعم والمؤازرة له وللأشقاء فى هذه المحنة، وقد عقدنا العديد من اللقاءات الثنائية، بغرض توحيد الرؤى وتأكيد الدعم للأشقاء فى ليبيا، كما نعمل معًا من أجل عرض القضية الليبية أمام مختلف المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية، من أجل إيضاح الموقف والصورة كاملة، وطلب دعم برلمانات دول العالم وحكوماتها لجهود إحلال السلام فى ليبيا، وفى الوقت المناسب لدينا المجموعة العربية والمجموعة الاسلامية فى الاتحاد البرلمانى الدولي، وتجمعنا بهم جميعا علاقات طيبة للغاية.
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