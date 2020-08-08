رئيس المعاهد الأزهرية يتابع أول أيام امتحانات القراءات بالقليوبية.. صور

تابع الشيخ علي خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، امتحانات القراءات للنقل والشهادات الأزهرية اليوم السبت بمنطقة القليوبية الأزهرية وتضمنت الجولة زيارة للجنة بنها النموذجي بنين، والتى يعقد بها امتحان الشهادات للبنين والفتيات.





كما تضمنت جولة زيارة رئيس قطاع المعاهد الأزهرية للجنة بنها بنين والتى يعقد فيها امتحانات النقل للبنين.





كما زار لجنة فتيات بنها ويعقد فيها امتحانات النقل للفتيات وذلك برفقة الشيخ عبدالمجيد دومه الوكيل الشرعي بالقليوبية، حيث يؤدي طلاب شهادة التجويد وشهادة التخصص امتحاناتهم اليوم في مادتي الفقة والإنشاء.





كما يؤدي طلاب شهادة العالية في مادتي القرآن الكريم ورسم القرآن الكريم ويؤدي طلاب النقل امتحاناتهم في مادتي الفقه والإنشاء.





واطمئن رئيس قطاع المعاهد الأزهرية علي تطبيق الإجراءات الاحترازية من وقت دخول الطلاب اللجنة، وقام بجولة داخل اللجان بحضور مدير التعليم النوعي الشيخ حميده العبسي، كما قام الدكتور محمد الشحات رئيس الإدارة المركزية بمتابعة مركز تصحيح الشهادة الثانوية بمنية السباع.