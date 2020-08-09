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ديني

كيفية أداء صلاة القصر ومدتها.. دار الإفتاء توضح

الأحد 09/أغسطس/2020 - 10:01 ص
كيفية أداء صلاة
كيفية أداء صلاة القصر ومدتها.. دار الإفتاء توضح
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يارا زكريا

" أنا ذاهبة إلى مرسى مطروح لمدة أسبوع؛ فما كيفية صلاة القصر ومدتها؟"، سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية، عبر فيديو مسجل على قناتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « يوتيوب».


وقال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه إذا كانت مسافة القصر ذهابا أو إيابا فقط لا تقل عن 83.50 (كم) يجوز القصر في الطريق، ولو هتقيمي في هذا المكان 3 أيام أو أقل غير يوم السفر والرجوع؛ يجوز لك القصر والجمع طوال هذه الأيام.


وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء: « ولو هتقيمي 4 أيام أو أكثر غير يوم السفر والرجوع؛ فلا يجوز لي القصر أو الجمع منذ لحظة وصول هذا المكان، فتؤدي الصلوات بدون قصر.» .


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وفي ذات السياق، أوضح  الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن  للمسافر رخصة القصر والجمع في الصلاة فالجمع يكون بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء ، أما القصر أي يؤدي الظهر ركعتين وكذلك العصر والعشاء أما المغرب لا تقصر ، وهذا التصرف يكون أثناء السفر أي وهو في الطريق . لافتا إلى أن قصر الصلاة لا يتحقق إلا بأن يكون المسافر سيقطع أكثر من 85 كم 

وأضاف «عبد السميع» خلال فيديو مسجل عبر صفحة دار الإفتاء  أنه يجوز للمسافر المقيم ثلاثة أيام غير يوم الدخول والخروج ان يقصر الصلاة  او يجمعها ، أما إذا كان هذا المسافر سيقيم في المكان المسافر إليه وليكن محافظة الاسكندرية التي تبعد عن القاهرة نحو 200 كم تقريبا 4 أيام غير يومي الدخول والخروج فهذا الشخص لا يجوز له الأخذ برخصة السفر وهي القصر والجمع في الصلاة لأنه أصبح مقيما وليس مسافرا وبالتالي يؤدي الصلاة بشكل طبيعي الظهر اربع ركعات وكذلك العصر والعشاء . 

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء أنه يجوز للشخص الغير مسافر الجمع  بين الصلوات بدون عذر كالسفر او المطر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ، ولكن بشرط أن لا يتخذ ذلك عادة او يفعلها باستمرار . 

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