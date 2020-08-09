كيفية أداء صلاة القصر ومدتها.. دار الإفتاء توضح

" أنا ذاهبة إلى مرسى مطروح لمدة أسبوع؛ فما كيفية صلاة القصر ومدتها؟"، سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية، عبر فيديو مسجل على قناتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « يوتيوب».
وقال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار
الإفتاء، إنه إذا كانت مسافة القصر ذهابا أو إيابا فقط لا تقل عن 83.50 (كم) يجوز
القصر في الطريق، ولو هتقيمي في هذا المكان 3 أيام أو أقل غير يوم السفر والرجوع؛ يجوز
لك القصر والجمع طوال هذه الأيام.
وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء: « ولو هتقيمي 4
أيام أو أكثر غير يوم السفر والرجوع؛ فلا يجوز لي القصر أو الجمع منذ لحظة وصول هذا
المكان، فتؤدي الصلوات بدون قصر.» .
اقرأ أيضًا: أيهما أفضل للمسافر قصر الصلاة أم إتمامها.. مستشار المفتي يجيب
وفي ذات السياق، أوضح الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن للمسافر رخصة القصر والجمع في الصلاة فالجمع يكون بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء ، أما القصر أي يؤدي الظهر ركعتين وكذلك العصر والعشاء أما المغرب لا تقصر ، وهذا التصرف يكون أثناء السفر أي وهو في الطريق . لافتا إلى أن قصر الصلاة لا يتحقق إلا بأن يكون المسافر سيقطع أكثر من 85 كم