كيفية أداء صلاة القصر ومدتها.. دار الإفتاء توضح

" أنا ذاهبة إلى مرسى مطروح لمدة أسبوع؛ فما كيفية صلاة القصر ومدتها؟"، سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية، عبر فيديو مسجل على قناتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « يوتيوب».





وقال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه إذا كانت مسافة القصر ذهابا أو إيابا فقط لا تقل عن 83.50 (كم) يجوز القصر في الطريق، ولو هتقيمي في هذا المكان 3 أيام أو أقل غير يوم السفر والرجوع؛ يجوز لك القصر والجمع طوال هذه الأيام.







