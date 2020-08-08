AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

هانى أبوريدة ينعى شقيقة عمرو الجنايني

السبت 08/أغسطس/2020 - 05:11 م
هاني ابوريده
هاني ابوريده
Advertisements
القسم الرياضى
نعى المهندس هاني أبوريدة عضو مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، والمكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف،شقيقة عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة من قبل فيفا لإدارة اتحاد الكرة المصري، التى توفت اليوم

وتوفيت كاميليا يوسف الجنايني شقيقة عمرو الجنايني، اليوم، السبت، في مستشفى القوات المسلحة بالمعادي، إثر أزمة صحية ألمت بها مؤخرا.

وقدم أبوريدة تعازيه لعمرو الجنايني وأسرته بالكامل، ونعى السيدة شقيقته، داعيا الله عز وجل أن يدخلها فسيح جناته وأن يتغمدها بواسع رحمته، وأنهم يلهم الأسرة الصبر والسلوان.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصحفيين العرب ينعى رئيس الاتحاد الأسبق

وفاة اللاعب السعودي سامي سعود الشمري خلال مباراة شوارع

اتحاد الكرة ينعى محمد حلمي الموظف بإدارة المسابقات

وفاة مدير مكتب وزير النقل.. ورئيس السكة الحديد ينعيه

رئيس ائتلاف دعم مصر ينعى نجل النائب محمد المسعود

وفاة شقيقة عمرو الجنايني

ترشيحاتنا

صليت استخارة ولم أر شيئا.. دار الإفتاء توضح 5 أمور.. فيديو

هل يجوز بدء الصلاة قبل انتهاء الأذان؟..الإفتاء تجيب.. فيديو

سفينة الموت لم تبحر من مرفأ بيروت.. الأقمار الصناعية تفجر مفاجأة عن مصيرها | صور

حالته صعبة جدًا.. حمدى الميرغني يطلب من جمهوره الدعاء لـ مصطفى حفناوى

انفجار في ميناء ساسكس.. وسحابة كثيفة من الدخان الأسود تغطي سماء المدينة.. صور

بفيديو قصير.. سمية الخشاب تستعرض أنوثتها على البحر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحضور حسين فهمى.. صور جديدة من احتفال مصطفى فهمي بعيد ميلاده

أول معلمة قيادة سيارات بأسيوط: واجهت سخرية في الشارع ولكنني نجحت

سفينة الموت لم تبحر من مرفأ بيروت.. الأقمار الصناعية تفجر مفاجأة عن مصيرها | صور