هانى أبوريدة ينعى شقيقة عمرو الجنايني

نعى المهندس هاني أبوريدة عضو مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، والمكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف،شقيقة عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة من قبل فيفا لإدارة اتحاد الكرة المصري، التى توفت اليوم







وتوفيت كاميليا يوسف الجنايني شقيقة عمرو الجنايني، اليوم، السبت، في مستشفى القوات المسلحة بالمعادي، إثر أزمة صحية ألمت بها مؤخرا.



