فرجاني ساسي يوجه رسالة خاصة إلى طارق حامد

حرص التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، علي توجيه رسالة خاصة إلى طارق حامد نجم النادي بعد تعافيه من الإصابة.





وأعلن الجهاز الفني لنادي الزمالك اليوم جاهزية طارق حامد للمشاركة في مواجهة الاتحاد السكندري بعد غيابه أمام المصري البوسعيدي بسبب الإصابة التي لحقت به مؤخرا.





ونشر فرجاني ساسي صورة تجمعه بطارق حامد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر وعلق عليها: “السند“.





ويستعد الزمالك لخوض مواجهة الاتحاد ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري المصري.





يأتي هذا بعد فوز الزمالك على المصري بهدف دون رد في أول لقاء رسمي بعد عودة منافسات البطولة المحلية التي توقفت منذ مارس الماضي بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.