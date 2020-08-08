صحة الدقهلية تسجل صفر كورونا لليوم الثاني على التوالي

ولأول مره فى منذ بداية تحليل كورونا تسجل المعامل سلبية جميع التحاليل الواردة إليها ولم يظهر بها أى حالة ايجابية جديدة.

وأهاب وكيل وزارة الصحة بالمواطنين ان يحافظوا على هذه المكتسبات وما تم الوصول إليه من انخفاض الملحوظ فى الاعداد وضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة.

وأهاب وكيل وزارة الصحة بالمواطنين ان يحافظوا على هذه المكتسبات وما تم الوصول إليه من انخفاض الملحوظ فى الاعداد وضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة.



