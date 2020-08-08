صحة الدقهلية تسجل صفر كورونا لليوم الثاني على التوالي

أكد الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحه بالدقهلية فى تصريحات له اليوم أن معمل الفيروسات بمستشفى المنصورة الدولى قامت بعمل التحاليل الواردة إليه من مستشفيات الدقهليه على مدار امس واليوم.
ولأول مره فى منذ بداية تحليل كورونا تسجل المعامل سلبية جميع التحاليل الواردة إليها ولم يظهر بها أى حالة ايجابية جديدة.
وأهاب وكيل وزارة الصحة بالمواطنين ان يحافظوا على هذه المكتسبات وما تم الوصول إليه من انخفاض الملحوظ فى الاعداد وضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة.
وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أن كورونا لم ينته بعد ولا بد من ارتداء الماسك والالتزام بالتباعد الاجتماعى وعدم الاختلاط سائلا الله أن يرفع عنا البلاء والوباء ويحفظ مصر وشعبها من كل مكروه.