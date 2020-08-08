مدير تعليم الوادي الجديد يجري اتصالات هاتفية بأوائل الثانوية العامة

أجرى وكيل وزارة التربية والتعليم في الوادي الجديد صلاح ميرغنى اليوم السبت، اتصالًا هاتفيًا بالطلاب الأوائل فى الشهادة الثانوية العامة على مستوى المحافظة بشعبتيها العلمى والأدبى مقدما لهم التهنئة ولأولياء أمورهم، حيث أعرب مرغنى عن سعادته لهذا التفوق والذى جاء نتيجة الجد والاجتهاد والعزيمة من أجل تحقيق أفضل النتائج التي نفخر بها.





وأكد ميرغنى امتنانه وتقديره لجميع العاملين بقطاع تعليم المحافظة على مستوى الإدارات التعليمية الخمس والتعاون المثمر دائما رغم الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد للارتقاء بالعملية التعليمية وظهورها دائما بالمظهر المشرف اللائق.

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وكانت مديرية التربية والتعليم أعلنت عن اوائل الثانوية العامة على مستوى المحافظة، ففى شعبة علمى علوم حصل الطالب محمود صبرى ربيع صابر الأول على مستوى المحافظة بمدرسة الخارجة الثانوية بنين.





بينما حصل عدد آخر من الطلاب على بقية المراكز حتى العاشر، وهم وعبدالرحمن محمود الحسينى بمدرسة الخارجة الثانوية بنين، ومصطفى صلاح الدين سنوسى مدرسة الشهيد احمد المنسى العسكرية بموط، ورنيم محمود محمد احمد بمدرسة باريس الثانوية ، وعلى يوسف محمود محمد بمدرسة الخارجة الثانوية بنين، ومحمد عبد الرؤوف أبو العدب النجار بالخارجة الثانوية بنين ، وسما محى الدين منصور بمدرسة بلاط الثانوية، وأحمد نصر أحمد عمر بمدرسة السادات الثانوية العسكرية بالخارجة، والراوى صابر محمد بمدرسة بلاط الثانوية ، وعلاء عبد الهادى محمد بمدرسة الفرافرة الثانوية، وسمية محمد رمضان حسين بالهنداو الثانوية بالداخلة.





وفى شعبة العلمى رياضيات حصل الطالب عبدالرحمن ياسر على الطاهر على المركز الأول على مستوى المحافظة بمدرسة الخارجة الثانوية بنين، بينما حصل عدد من الطلاب على بقية المراكز حتى العاشر وهم سندس محمود محمد مدرسة الشعراوى الثانوية بالخارجة، وزهراء ممدوح سعداوى الشعراوى الثانوية بالخارجة ، ومحمود يوسف مصطفى بلاط الثانوية، ومحمد جمال كامل الخارجة الثانوية بنين ، ومحمود فتحى احمد سيد بلاط الثانوية، ورنا مصطفى السيد جمعة الخارجة الثانوية بنات، يوسف محمد عبدالرحيم الخارجة الثانوية بنين، وزياد بلال سنوسى عبيد الشهيد احمد منسى الثانوية العسكرية بموط، ومحمد مصطفى أحمد محروس الكفاح الثانوية بالفرافرة.





وفى الشعبة الأدبية، حصلت الطالبة تغريد عبدالعزيز على سعد على من مدرسة بلاط الثانوية المركز الأول على مستوى المحافظة ، بينما حصل عدد من الطلاب والطالبات على المراكز الأخرى وهم إهداء عبدالله محروس احمد مدرسة نجيب محفوظ الثانوية بنات بالخارجة، وياسمين اسماعيل احمد محمد بمدرسة الشعراوى الثانوية بالخارجة، وعلياء محمد عيد آدم بمدرسة نجيب محفوظ الثانوية بالخارجة، ورباب أنور سيد بمدرسة تنيدة الثانوية ببلاط، وإسراء طارق حسانين بمدرسة الشعراوى الثانوية بالخارجة ، وريهام محمد صابر عبدالله بمدرسة الخارجة الثانوية بنات ، واميرة حسين احمد على بالقصر الثانوية ، واسراء محمد عبدالمنعم بالقصر الثانوية، وإسراء عادل عبدالعزيز بالراشدة الثانوية.