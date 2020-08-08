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محافظات

الغضبان: جهود تنمية وضعت بورسعيد على خريطة السياحة المصرية

السبت 08/أغسطس/2020 - 06:17 م
محافظ بورسعيد يتابع
محافظ بورسعيد يتابع المشروعات الجديدة
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كتب محمد الغزاوى
تابع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد سير العمل بمشروع تاور باي بغرب المحافظة والوقوف علي معدلات التنفيذ في إطار متابعة محافظ بورسعيد  للمشروعات السياحية المقامة علي ارض المحافظة.

وشدد اللواء اركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد علي ضرورة الالتزام  بالخطة الموضوعة لتنفيذ الاعمال  وتكثيف الجهود.


واضاف الغضبان بان بورسعيد  تشهد الآن عصرًا جديدًا من التغيير والتنمية لاسيما في مجال السياحة ؛ حيث بذلت الأجهزة التنفيذية جهودًا كبيرة خلال الأربع سنوات الماضية. 

ولفت محافظ بورسعيد الى ان تلك الجهود أثمرت عن  وضعها علي الخريطة السياحية لمصر والعالم لما تمتلكه من مقومات سياحية متميزة .

واوضح الغضبان ان بورسعيد تمتلك موقعا عالميا فريدا مطلا علي ناصية العالم إضافة إلي المعالم التراثية الموجودة بها كالفنار وقاعدة ديليسبس وغيرها فضلا عن المشروعات السياحية العملاقة التي يجري إنشاؤها مثل بورتو سعيد وتاور باي وداون تاون.
الغضبان: جهود تنمية وضعت بورسعيد على خريطة السياحة المصرية
الغضبان: جهود تنمية وضعت بورسعيد على خريطة السياحة المصرية
الغضبان: جهود تنمية وضعت بورسعيد على خريطة السياحة المصرية
الغضبان: جهود تنمية وضعت بورسعيد على خريطة السياحة المصرية
الغضبان: جهود تنمية وضعت بورسعيد على خريطة السياحة المصرية
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