توفير منح مجانية بالجامعة الألمانية لأوائل الثانوية العامة في الوادي الجديد

أعلنت محافظة الوادي الجديد ، عن توفير منح مجانية لأوائل طلاب الثانوية العامة بالمحافظة للجامعة الالمانية بالقاهرة علي ان تشمل المنح كلية الصيدلة والتكنولوجيا الحيوية ،وكلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات ، وكلية الهندسة وتكنولوجيا الإعلام ، وكلية الهندسة وعلوم المواد ( برنامج الهندسة المدنية -برنامج الهندسة المعمارية ) ،وكلية تكنولوجيا الإدارة ، بالإضافة إلي كلية العلوم التطبيقية والفنون ( برامج التصميم) ، وكلية الحقوق والدراسات القانونية.





وأكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد أن لغة التدريس بالجامعة هى اللغة الإنجليزية، وتشمل المنحة السكن للمقيمين خارج القاهرة والمواصلات ومصروف شهرى والكتب والأدوات الدراسية ، ويلتزم الطالب بكل لوائح ونظم الجامعة ولوائح السكن الطلابى وأن يحقق متوسط درجات تراكمى جيد أو أفضل من خلال التقييم الأكاديمى السنوى.

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كما يشترط في المتقدمين للمنحة أن يكون الطالب مصرى الجنسية مسجلا فى الصف الثالث الثانوى فى إحدى المدارس المصرية الحكومية بالمحافظات العام الدراسى 2020/2021 ، وألا يكون منقولا أو حاصلا على الثانوية العامة فى سنوات سابقة، وأن يكون متميزا أكاديميا ومن بين العشرة الأوائل على مستوى المحافظة.





وتختار الجامعة أفضل اثنين( 2 ) من بين المتقدمين من كل محافظة، بناء على مجموع الثانوية العامة، شريطة اجتياز الطالب اختبارات القبول بالجامعة واختبارات القدرات الخاصة بكلية العلوم التطبيقية أو برنامج الهندسة المعمارية فى اختيار الطلاب لهذه البرامج الدراسية، والاختبارات الخاصة بكلية الحقوق والدراسات القانونية فى حالة اختيار الكلية.





وحددت الجامعة يوم 19 /8 /2020 كآخر موعد للتقدم لمكتب القبول بالجامعة واستيفاء الأوراق المطلوبة وهى ملء استمارة المنحة فى الوقت المحدد واجتياز اختبارات القبول بالجامعة وتسليم أصل الأوراق المطلوبة للتقدم وقبل الموعد المحدد.





كما تشمل المستندات المطلوبة شهادة الثانوية العامة الأصلية أو مستخرج رسمى منها ، خطاب من مسئولى المدرسة أو من المنطقة التعليمية، يؤكد نوع المدرسة وترتيب الطالب على المحافظة وشهادة ميلاد أصلية ، ومقال يوضح أسباب التقدم ونبذة عن المحافظة التى ينتمى إليها الطالب، وكذلك تصوره عن كيفية تطويرها باللغة العربية أو الإنجليزية، على أن يتم توقيع اتفاقية المنحة بعد قراءة كافة الشروط واللوائح.



