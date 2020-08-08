عبد العال: موافقة النواب على إرسال قوات خارج الحدود نتيجة لحجم الغضب الذى يشعر به الشعب وتعبيرا عن ثقته في الجيش

كشف الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب فى حواره لجريدة الأهرام المصرية ،عن تفاصيل عقد الجلسات السرية قائلا: نظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب حالات وإجراءات عقد الجلسات السرية، إذ تقضى بأن تكون مناقشة إعلان حالة الحرب أو إرسال القوات المسلحة فى مهام قتالية إلى خارج حدود الدولة فى جلسة سرية عاجلة تعقد لهذا الغرض، ويلتزم من يحضر الجلسة السرية بعدم إفشاء ما يجرى فى هذه الجلسة من مناقشات.





وقال رئيس مجلس النواب أن ما حدث أنه فور ورود كتاب إلى مجلس النواب، يتضمن طلب اتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة لإرسال قوات مصرية الى خارج البلاد، مرفقا به محضر اجتماع مجلس الدفاع الوطني، المنعقد يوم الأحد 19 يوليو، تم تجهيز إجراءات انعقاد المجلس فى جلسة سرية، وتجهيز جميع اللوجستيات اللازمة لذلك، لضمان عدم بث أو إذاعة ما يدار بالجلسة السرية، سواء فى الإذاعة الداخلية للمجلس، أو خارجه، وتمت تلاوة هذا المحضر على النواب، وتم الاستماع لوجهة نظر وزارة الدفاع





ثم أعطيت الكلمة لبعض رؤساء اللجان النوعية، ورؤساء الهيئات البرلمانية والمعارضة والمرأة والمستقلين، ثم تم التصويت على القرار أعقبه رفع الجلسة، وقد تمت بسرية، لأن هناك نصا قانونيا فى لائحة المجلس، يلزمه بمناقشة إرسال قوات قتالية خارج الحدود، فى جلسة سرية عاجلة تخصص لهذا الغرض، ويتم خلالها بحث دقيق للأسباب والمبررات التى دعت القيادة السياسية لاتخاذ هذا القرار، وأثر ذلك على الأمن القومى المصري، ويعرض النواب رأيهم وتساؤلاتهم فى هذا الخصوص بالجلسة العامة، وما أريد أن أوضحه أن هذه الأمور المتعلقة بالقوات المسلحة وبالمهام العسكرية الموكلة لها، سواء داخليًا أو خارجيًا، لا يمكن مناقشته فى العلن، ويلتزم من يحضر الجلسة السرية بعدم إفشاء ما يجرى فيها





وقال عبد العال أن تصويت النواب بالإجماع من وجهة نظره يشير إلى مسألتين: الأولى تتعلق بحجم الاستفزاز والغضب الكبير الذى يشعر به الشعب المصرى وممثلوه تجاه الوجود التركى فى ليبيا، لدرجة أن القضية لم يختلف عليها أحد، والمسألة الثانية تتعلق بالثقة الكاملة والمطلقة، والدعم غير المحدود من الشعب لقواته المسلحة، واصطفافه خلف قيادته السياسية وقواته المسلحة، وهو الموقف الذى سيظل يذكره التاريخ .