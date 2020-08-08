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أخبار العالم

علي الحدود الليبية.. الجيش التونسي يحبط دخول مهربين إلى البلاد

السبت 08/أغسطس/2020 - 06:10 م
الجيش التونسي علي
الجيش التونسي علي الحدود - ارشيفي
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محمود نوفل
إشتبكت وحدات من الجيش التونسي مع عدد من المهربين في أقصي جنوب البلاد علي الحدود الليبية بعد قيام المهربين إطلاق النار علي عناصر القوات المسلحة التونسية.

وفي بيان لها اليوم أعلنت وزارة الدفاع التونسية عن إصابة أحد جنودها في ساقه بعد تبادل إطلاق النار بين القوات المسلحة والمهربين الذين حاولوا دخول الأراضي التونسية علي حد قول البيان .

وأوضحت الوزارة في بيانها اليوم ان عناصر من الجيش التونسي تمكنت من ضبط كميات كبيرة من السلع المهربة عبر 8 سيارات في ولاية تطاوين بالإضافة الي القاء القبض علي 11 شخصا.

جدير بالذكر ان الدولة التونسية منذ العام 2016 قامت بوضع ساتر ترابي علي طول الحدود الشرقية مع الدولة الليبية بالإضافة الي مراقبة الحدود بنظام الكتروني للحد من تسلل المهربين والمتشددين.
 
كما دعت وزارة الدفاع التونسية المواطنين إلى "الالتزام بأقصى درجات الانضباط والمسؤولية من أجل تفادي إزهاق الأرواح البشرية" في المناطق الحدودية.
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