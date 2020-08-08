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فن

بعد مظاهرات اليوم.. رزان مغربي تهاجم المسئولين في لبنان

السبت 08/أغسطس/2020 - 06:19 م
رزان مغربى
رزان مغربى
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أحمد إبراهيم
نشرت الفنانة رزان مغربى تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر بشان احداث لبنان اليوم والمظاهرات التى رفت شعار يوم الحساب بعد احداث انفجار بيروت. 

وقالت رزان :"كيف الك قلب قوى الامن الجيش والتدخل كيف الك عين ترفع ايدك على خيك اللي فقد اخ او اخت او ام محرومة من ابنا .. لبنان ما طلب منك هيك لابس بدلة لبنان الارزة ما طلبت منك هيك الاصنام اللي بمتحف الشمع هيك بدون .. الانشقاق فورا والعودة الى صفوف الشعب والحق. 

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وكانت نشرت الفنانة رزان مغربي صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وأطلت رزان مغربي بإطلالة كاجوال تبرز أنوثتها، مرتدية تي شيرت باللون الأبيض ذات النقوشات الفضية اللامعة، مع بنطال جلد لامع باللون الفضي.

وتركت خصلات شعرها الذهبي منسدلا بطريقة بسيطة أعلى الأكتاف.

و من الناحية الجمالية وضعت رزان مغربي المكياج المرتكز على الألوان الترابية، ففضلت اللون البرتقالي في الشفاه، مع رسم العين بطريقة بسيطة. 
بعد مظاهرات اليوم.. رزان مغربي تهاجم المسئولين في لبنان
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