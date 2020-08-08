AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

طبيب الأهلي: أيمن أشرف جاهز لمواجهة إنبي

السبت 08/أغسطس/2020 - 06:17 م
صدى البلد
Advertisements
عبدالحكيم أبوعلم
أكد الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن أيمن أشرف، لاعب الفريق، بات لائقًا طبيًّا للوجود تحت تصرف الجهاز الفني في مباراة إنبي غدًا.

وقال: «تم الاطمئنان على حالة اللاعب أمس، بعد مشاركته في التدريبات الجماعية، وبعد وجوده أيضًا اليوم بشكل طبيعي رفقة زملائه في المران الجماعي».

يذكر أن أيمن أشرف تعرض للإصابة بكدمة في القدم خلال مشاركته في مران الفريق يوم الثلاثاء الماضي، قبل انتظامه أمس في المران الجماعي.

ويستعد الأهلي لمواجهة إنبي في الثامنة مساء غدٍ الأحد على استاد القاهرة، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أيمن أشرف يتدرب منفردا في الأهلي

إصابة محمود وحيد في مران الأهلي

حمدي فتحي: جاهز لمواجهة إنبي.. وأتمنى التتويج بكل البطولات

أيمن أشرف ينتظم في مران الأهلي

فايلر يجتمع مع سيد عبد الحفيظ خلال المران المسائي لـ الأهلي

أحمد الشيخ ينتظم في مران الأهلي

ترشيحاتنا

انقلاب شاحنة مواد بترولية.. التفاصيل الكاملة لاحتراق 7 سيارات في حادث الدائري.. صور وفيديو

سلاح إسرائيلي جديد.. صحفي فرنسي يكشف مفاجآت عن تفجيرات مرفأ بيروت

بالفستان الأبيض.. بطلة مسلسل حكايات بنات تخطف الأنظار فى حفل زفافها

حقيقة زيارة الأسد لجرحي مرفأ بيروت بأحد مستشفيات دمشق

مرصد الإفتاء يدين الهجوم الإرهابي على قاعدة عسكرية بالصومال

وزير البيئة السابق لـ صدى البلد: التغيرات المناخية لها عواقب أسوأ من فيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالفستان الأبيض.. بطلة مسلسل حكايات بنات تخطف الأنظار فى حفل زفافها

بحضور حسين فهمى.. صور جديدة من احتفال مصطفى فهمي بعيد ميلاده

أول معلمة قيادة سيارات بأسيوط: واجهت سخرية في الشارع ولكنني نجحت