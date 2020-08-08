طبيب الأهلي: أيمن أشرف جاهز لمواجهة إنبي

أكد الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن أيمن أشرف، لاعب الفريق، بات لائقًا طبيًّا للوجود تحت تصرف الجهاز الفني في مباراة إنبي غدًا.





وقال: «تم الاطمئنان على حالة اللاعب أمس، بعد مشاركته في التدريبات الجماعية، وبعد وجوده أيضًا اليوم بشكل طبيعي رفقة زملائه في المران الجماعي».





يذكر أن أيمن أشرف تعرض للإصابة بكدمة في القدم خلال مشاركته في مران الفريق يوم الثلاثاء الماضي، قبل انتظامه أمس في المران الجماعي.



