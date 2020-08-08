تحسين صناعة التشريع.. فقيه دستوري: إعادة مجلس الشيوخ رد اعتبار للحياة النيابية

قال شوقي السيد الفقيه الدستوري، إن إعادة مجلس الشيوخ رد اعتبار للحياة السياسية والنيابية في مصر.





وأضاف شوقي السيد في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن دستور 23 ودستور 30 كان يضم مجلس شيوخ.





وتابع السيد: إلغاء الغرفة الثانية في البرلمان خطيئة كبرى وكل الدول تتجه نحو نظام الغرفتين في البرلمان.





وأكمل الفقيه الدستوري: الدول العميقة في الديمقراطية في العالم تعتمد نظام الغرفتين في الحياة النيابية.





ولفت شوقي السيد، إلي أن الهدف من مجلس الشيوخ هو إثراء الحياة البرلمانية وتحسين صناعة التشريع ومشاركة مواطنين أصحاب كفاءات واختصاصات في مجلس الشيوخ، مضيفا: "المشاركة في انتخابات الشيوخ مسؤولية كبيرة للمواطن".