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فن

مكحّل يطرح كليب عرفت عيبي على يوتيوب.. فيديو

السبت 08/أغسطس/2020 - 06:26 م
المطرب مكحل
المطرب مكحل
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أحمد إبراهيم
طرح المطرب مكحّل فيديو كليب "عرفت عيبي" على قنانة الرسمية على موقع يوتيوب. 

الاغنية من كلمات رفيق نجيب وألحان ياسر نور وتوزيع طارق حسيب وماستر أمير محروس والأغنية تم تصويرها بمصر مع المخرج أحمد حمدي.

يذكر ان أغنية مكحل الأخيرة "يا مكسر الدنيا" حققت نجاحا كبيرا فى تركيا وتم إختيارها ضمن أفضل ٢٠ أغنية بتركيا ضمن برنامج "رازر شو" على راديو "مولا" التركي الشهير.

من جهة أخرى انتهى مكحّل من تسجيل 90% من أغاني ألبوم الأول والذي يتعاون فيه مع مجموعة من كبار الشعراء والملحنين من بينهم محمد رفاعي، محمد يحيي، مدين، أحمد محيي، أحمد الجندى، حسين مصطفى محرم، محمد البوغة، باسم عادل، وائل عقيد، عمرو جلبط ومن الموزعين تميم، وليد شراقي، أسامة عبد الهادي، عمرو عبد الفتاح، أحمد عبد السلام ويحيي يوسف ومن المقرر طرح الألبوم نهاية العام مع شركة "مزيكا" للمنتج محسن جابر.

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