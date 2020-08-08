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مرأة

عادة تفعلها النساء بعد الولادة تهددهن بمشاكل خطيرة

السبت 08/أغسطس/2020 - 08:56 م
عادة تفعلها النساء
عادة تفعلها النساء بعد الولادة تهددهن بمشاكل خطيرة
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اسماء محمد
من المعروف أن النساء تعانى من مشاكل كثيرة فى فترة الحمل والولادة من بينها اضطرابات النوم التى تكون عادة بسبب الطفل الصغير الذى لم تتاقلم للتعامل معه. 

وذكر موقع "بولد سكاى" أن المرأة بعد الولادة تحتاج للنوم المتصل المريح اكثر من اى وقت لان اهماله يعرضها لمشاكل كثيرة .
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وعدم حصول المرأة على قسط كاف من النوم يعرضها للاصابة باكتئاب ما بعد الولادة و منع الجسمك من الالتئام بنفسه داخليًا.

كما تتعرض المرأة للإصابة بمشاكل عديدة نتيجة قلة النوم أو عدم انتظام النوم التى يتعرض لها اى انسان عادى مثل انخفاض المناعة وقلة التركيز وعدم كفاءة بعض اجهزة الجسم فى عملها.
 
ومن المهم ان تلجأ المرأة خلال هذه الفترة لمن يسعدها فى رعاية طفلها للتتمكن من الحصول على الراحة الكافية فإذا لم تستطع فإن أفضل ما يمكنك فعله هو النوم عندما ينام الطفل.

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