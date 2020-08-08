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أستاذ مناهج: منظومة التعليم الحديث تنتقل من الحفظ إلى التقدم والتفكير والإبداع

السبت 08/أغسطس/2020 - 07:34 م
التعليم
التعليم
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هاني حسين
قال الدكتور حسن شحاتة أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، إن نظام التعليم الجديد يأتي تأكيدا لتوجيهات الرئيس السيسي لتطوير التعليم.

وأضاف حسن شحاتة في مداخلة هاتفية بالإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة " صدى البلد": "فكرة وزارة التعليم بناء إنسان قادر على التفسير وإبداء الرأي والفهم وننتقل من مثلث التخلف والحفظ إلى مثلث التقدم والتفكير والابداع".

وتابع حسن شحاته: "التعليم ما قبل وزير التعليم طارق شوقي كان تعليما للامتحانات فقط وليس للحياة وكان الطالب غايته الرئيسية هو الحصول على درجات الامتحانات فقط ".

وأكمل حسن شحاته: "منظومة تطوير التعليم الحالية تعتمد على المهارات والابداع والتفكير وأصبح التعليم للحياة ".

ولفت حسن شحاته: "بنك المعرفة أكبر مكتبة الكترونية في الشرق الأوسط ويعتمد على زيادة معدلات التفكير والإبداع لدى الطالب ولا يكون هدفه هو الحصول على درجات الامتحانات فقط".
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