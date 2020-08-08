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ثقافة

"آل بيت محبوب" رواية جديدة للكاتبة ريهام سماحة عن مركز الحضارة العربية

السبت 08/أغسطس/2020 - 07:37 م
رواية آل بيت محبوب
رواية آل بيت محبوب
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سامح سلام

صدر عن مركز الحضارة العربية للنشر والتوزيع  رواية "آل بيت محبوب" للكاتبة الروائية ريهام سماحة، وهى الرواية الرابعة فى مشوارها مع الكتابة الإبداعية. وهى رواية فلسفية ذات طابع صوفي تأخذك إلى عالم الروح التى تتماهى مع الوجود.


وقالت الكاتبة الروائية ريهام سماحة – في تصريح لها – إن شخوص الرواية جميعا يحملون سمات الأبطال رغم اختلاف أدوارهم فى النص أو موقعهم؛ فشخصية سيف هي شخصية الإنسان الذي فرض عليه الصمود والثبات لأن الوقت لن يسمح له بالسقوط، ظل يصارع الظروف  اجتماعية، مادية، مورثات، تقاليد،  ورغم كل ذلك نجده يصارع ذاته أيضا.

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وأضافت هنا تظهر شخصية سيف الدين والتى تمثل الملاك الحارس بالنسبة لسيف، حيث يمثل سيف صرخة الحقيقة أما سيف الدين فكان صرخة الحق حين يميل سيف عنه. ظل يسير معه في مساحة الشعور الواحد بين الواقع والخيال، شرب من ينابيع السلام، أحس بأن جسده يحوي الكون، واتحد مع محيطه بعد أن ذابت كل الأفكار المنفصلة، بدا متحررا كمن تعافي لتوه من المرض، حتى تألفت طاقته مرة أخري إثر حلقة متصلة من التخليق، ولبس اتساع سرمدي حتى عاد بشكله الحقيقي الذي أتلفته الإشكالية البشرية وسريعا ما استعاد المكان وبالفعل دخل عالم الواقع مرة أخرى.


وتابعت قائلة، ظهور شخصية "عم إمام"حارس الأحاسيس، طليق الروح ظل الحدث الأكثر ثراء وفطنة في الرواية، فيما تمثل شخصية يوحنا وجدان القرية وميزان العدل حين تميل كفته، اما شخصية فاروق حيث تقتل الفتنة نفسها بنفسها، وكذلك شخصية زهرة بوصلة النفوس ونسيج الإحساس وغيرهم الكثير من الشخصيات.


جدير بالذكر أن الروائية ريهام سماحة صدرت لها ثلاث روايات عن مركز الحضارة العربية للنشر والتوزيع  وهى  "نسمات"، "بنت الشيطان" و "سليلة النون"  وقد قدم الأستاذ الدكتور "حسام عقل" قراءة نقدية للرواية.

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