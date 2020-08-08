الأشعة تحدد مصير صادق.. الإسماعيلي راحة غدا بعد الفوز على إف سي.. صور

منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاسماعيلي بقيادة ديدييه جوميز، راحة سلبية للاعبين غدًا، بعد الفوز على نادى مصر بثنائية دون رد فى الودية التى جمعتهما مساء اليوم على ملعب الأخير.





ويستعد الفريقان لاستئناف منافسات مسابقة الدورى المحلى والتى يستهلها الدراويش بمواجهة مرتقبة أمام المصرى البورسعيدى الجمعة المقبل لحساب الجولة الــ19.





هدفا الدراويش سجلهما عمر الوحش من ركلة جزاء اثر الحصول على لمسة يد، فيما أحرز محمد مجدى الجمل ثانى أهداف الدراويش من عرضية متقنة قام بارسالها ظهير الفريق أسامة إبراهيم.





من جانب أخر يخضع محمد صادق لاعب الاسماعيلي، للأشعة خلال الساعات القليلة المقبلة لتحديد مدة غيابه، بعد تعرضه للإصابة فى العضلة الضامة خلال خوضه عمليات الاحماء ، قبيل انطلاق المباراة الودية التى اقيمت مساء اليوم أمام نادى مصر وانتهت بانتصار الفريق بثنائية.