سبعة.. حزب لبناني يحرض المتظاهرين على اقتحام مقرات الوزارات

أفادت قناة "إم تي في " اللبنانية ان حزبا لبنانيا يدعي "حزب سبعة" دعا المتظاهرين الذين خرجوا إلي وسط العاصمة اللبنانية بيروت إعتراضا علي تفجيرات مرفأ بيروت، بإقتحام مقرات وزارت الدولة اللبنانية.





وذكرت القناة اللبنانية أن الحزب اللبناني دعا لإقتحام مقرات الوزارات بداعي انها ملك للشعب اللبناني.





جدير بالذكر ان عدد من المتظاهرين وسط العاصمة اللبنانية بيروت إقتحموا اليوم مقرات وزارت الخارجية والبيئة والإقتصاد تعبيرا منهم عن غضبهم الشديد للأوضاع التي تمر بها الدولة اللبنانية .





ويُشار الي ان تظاهرة خرجت عصر اليوم الجمعة في العاصمة اللبنانية، تعبيرا عن الغضب من المسؤولين عقب انفجار في مرفأ بيروت الذي أسفر عن مقتل وإصابة المئات .





بدورها لفتت قناة " إم تي في" ان إشتباكات وقعت بين المتظاهرين وقوي الأمن بعد إزالة الأسلاك الشائكة التي وضعتها السلطات اللبنانية للفصل بين المتظاهرين وقوات الأمن.