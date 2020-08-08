AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

راشد الماجد يقرر طرح أغنية سلامتك

السبت 08/أغسطس/2020 - 07:38 م
راشد الماجد
راشد الماجد
Advertisements
أحمد إبراهيم
قرر المطرب راشد الماجد طرح أغنية جديدة بعنوان "سلامتك" عبر قناته على موقع اليوتيوب خلال الأيام القليلة المقبلة. 

والأغنية من كلمات انور المشيرى والحان سايد وتوزيع محمد صالح. 

اقرأ ايضا 

وكان راشد طرح أغنية ولهان التى حققت 9 ملايين و486 ألف مشاهدة، منذ طرحها عبر قناته على موقع الفيديوهات يوتيوب، في 11 يوليو الجاري. 

وتقول كلمات أغنية ولهان لـ راشد الماجد: "تضيق .. وآمِـدّ النـظر للسمـا فــوق .. واهيـم بين أفـلاكها يمكن ألـقـاك .. لأ انته عرفت اللي بلاني من الشوق .. ولا السما تاسعها وش قد انا أهواك". 

ســألت من سـوّاك يا أعـز مخـلـوق .. نصّ اللي في صدري من العشق يبلاك .. وان كان حُبّك عـوق انا راضي العوق .. دامي عجزت ألقالي محبوب يسواك". 

أغنية "ولهان" لـ راشد الماجد، من كلمات: رمز، وألحان: أحمد الهرمي، وتوزيع: سيروس، ومكس وماستر: جاسم محمد. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد طرحه أغنيته الجديدة ولهان.. راشد الماجد يتصدر جوجل

بعد ساعات قليلة من طرحها.. ولهان لـ راشد الماجد تحقق نصف مليون مشاهدة

ولهان لـ راشد الماجد تتجاوز 2 مليون مشاهدة

ولهان لـ راشد الماجد تتجاوز 4.3 مليون مشاهدة

ولهان لـ راشد الماجد تحصد 5.4 مليون مشاهدة

ولهان لـ راشد الماجد تتجاوز 6 ملايين مشاهدة

ترشيحاتنا

انقلاب شاحنة مواد بترولية.. التفاصيل الكاملة لاحتراق 7 سيارات في حادث الدائري.. صور وفيديو

بردية مصرية قديمة تكشف رد فعل سيدة علمت بخيانة زوجها.. صور

أفضل من حرقه.. مستشار وزير البيئة السابق: فوائد اقتصادية كبيرة لـ قش الأرز

صحفية مغربية: أزمة في الأهلي قبل مواجهة الوداد بـ دوري أبطال إفريقيا

انفجار في ميناء ساسكس.. وسحابة كثيفة من الدخان الأسود تغطي سماء المدينة.. صور

الذهب يرتفع 3 جنيهات في ختام تعاملات اليوم.. وعيار 24 يسجل 909 جنيهات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا تتناول المانجو والمشروبات الغازية في الطقس الحار.. اعرف الأسباب

بالفستان الأبيض.. بطلة مسلسل حكايات بنات تخطف الأنظار فى حفل زفافها

بحضور حسين فهمى.. صور جديدة من احتفال مصطفى فهمي بعيد ميلاده