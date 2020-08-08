بدون اللجوء للصراف.. إطلاق ماكينات VTM لـ قطع تذاكر المترو بالخط الثالث.. نواب: يساهم فى توفير وقت الركاب ويقلل التزاحم

برلماني: تشغيل ماكينات VTM لـ قطع تذاكر المترو يهدف للتيسير على الركاب

نائب: توفير التقنيات الحديثة بمترو الأنفاق أمر متبع فى كل دول العالم

برلمانى: تشغيل ماكينات الـ vtm ستسهل على المواطن الحصول على تذكرة مترو الأنفاق





أكد عدد من نواب البرلمان أن توفير وزارة النقل لماكينات VTM بالمحطات الجديدة للخط الثالث بمترو الأنفاق لاستخراج التذكرة بفئاتها المختلفة آليا بدون صراف تذاكر يأتى فى ضوء التطوير الذى حققته مصر فى البنية التحتية للسكة الحديد ومترو الأنفاق ، كما أشاروا إلى أن مترو الأنفاق يعد مرفقا حيويا يخص الأمن القومى بالبلد، ومن ثم لابد من توجيه الاهتمام والتطوير له، وأن تولى الدولة رعاية به ، كما أوضحوا أن المواطن أصبح يستطيع الان أن يقوم بخدماته وهو داخل منزله من خلال الاعتماد على التقنية الحديثة.





قال النائب أحمد الخشب، عضو لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، إن توفير وزارة النقل لماكينات VTM بالمحطات الجديدة للخط الثالث بمترو الأنفاق لاستخراج التذكرة بفئاتها المختلفة آليا بدون صراف تذاكر يعد مقترحا جيدا، فى ظل اتباع الدولة أحدث النظم لتطوير مترو الأنفاق.





وأعرب "الخشب"، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، عن تمنياته أن يتم تطبيق هذا المقترح، خاصةً أنه إذا تم تنفيذه سيساهم فى التيسير على الركاب وتسهيل الوقت عليهم.





وأكد عضو لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، أن مترو الأنفاق يعد مرفقا حيويا يخص الأمن القومى بالبلد، ومن ثم لابد من توجيه الاهتمام والتطوير له، وأن تولى الدولة رعاية به.





وقال النائب وحيد قرقر ، عضو لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان أن توفير التقنيات الحديثة فى مترو الأنفاق أصبح أمر متبع فى كل دول العالم ، لأننا حينما نبدأ فى تقنية جديدة فعلينا أن نبدأ من حيث انتهى الآخرون.





وأشار قرقر فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن توفير وزارة النقل لماكينات VTM بالمحطات الجديدة للخط الثالث بمترو الأنفاق لاستخراج التذكرة بفئاتها المختلفة آليا بدون صراف تذاكر، يأتى فى ضوء التطوير الذى حققته مصر فى البنية التحتية للسكة الحديد ومترو الأنفاق.





وتابع عضو لجنة النقل بالبرلمان : توفير ماكينات VTM سيسهل عملية قطع تذاكر مترو الأنفاق بالنسبة للركاب ، حيث أنه سيقلل من عملية التزاحم على منفذ التذاكر.





وأوضح أنه حينما يكون هناك ماكينات مبرمجة لن يكون هناك أى تدخل للعنصر البشرى ، والذى قد يخطأ فى بعض الأحيان ، مطالبا بضرورة توفير عدد هذه الماكينات فى كل الأماكن من خلال رصد عدد منافذ تذاكر مترو الأنفاق فى المحطات.





وقال النائب أحمد بدران البعلى ، عضو لجنة الإتصالات بالبرلمان أن التقنية الحديثة بالنسبة لمترو الأنفاق بشأن تشغيل ماكينات الـ vtm لقطع تذاكر المترو تعتبر جيدة جدا بالنسبة للمواطن وتسهل له الحصول على تذكرة مترو الأنفاق بطريقة ادمية ، كما أنها تأتى فى إطار توجيهات الرئيس السيسى بالاعتماد على التقنية الحديثة خلال الفترة المقبلة.





وأضاف البعلى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن المواطن أصبح يستطيع الان أن يقوم بخدماته وهو داخل منزله من خلال الاعتماد على التقنية الحديثة.





وأكد عضو لجنة الإتصالات بالبرلمان أن الإنجازات التى تتم فى مصر منذ خمس سنوات فى مجالات الطرق والأنفاق ومحطات المترو يتجاوز عمرها أكثر من 50 عاما ، قائلا : "نريد أن نقول للمواطن أن يتأنى لأن الخير قادم وبلدنا ستكون متقدمة خلال الفترة المقبلة".





وتستعد وزارة النقل لافتتاح الجزء الثانى من المرحلة الرابعة من الخط الثالث الممتد من محطة النزهة 1 حتى محطة عدلى منصور بطول 7.8 كم.





وتشمل هذه المرحلة إضافة 6 محطات جديدة لتدخل الخدمة بالخط الثالث الجديدة وهى محطات النزهة 1 وهشام بركات وعمر بن الخطاب وقباء والهايكستب وعدلي منصور، وهذه المحطات الـ6 علوية منفذة عبر جسم كوبرى ممتد.





ومحطة عدلي منصور التي ستمثل نهاية الخط الثالث للمترو سيجاورها ورشة الخط الثالث للمترو التي تبلغ مساحتها 65 فدانا وتعد أكبر ورشة في الشرق الأوسط وأفريقيا لصيانة قطارات المترو.



