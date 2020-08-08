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توك شو

المشرف على التنسيق: 60 ألف طالب قدّموا لإجراء امتحانات القدرات بالجامعات.. فيديو

السبت 08/أغسطس/2020 - 08:12 م
السيد عطا
السيد عطا
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إبراهيم القادري
قال السيد عطا  رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والمشرف العام على مكتب التنسيق، إن امتحانات القدرات بدأت اليوم 8 أغسطس، ومستمرة حتى الخميس 20/8.

وأضاف السيد عطا خلال مداخلة هاتفية في برنامج اليوم المذاع علي قناه دي إم سي ، ان بعد الانتهاء من امتحانات القدرات سيتم العمل على تنسيق المرحلة الاولي ، مؤكدا ان هناك 60 ألف طالب قدموا لأداء الاختبارات على موقع التنسيق الإلكتروني .

وأوضح  السيد عطا ، أن الطالب يخل على الموقع من خلال رقم الجلوس والرقم القومي وبعدها يقوم بأختيار القطاع أو الكلية التي يريد الاختبار بها .

واستطرد: أن الطالب يحق له الاختبار في أكثر من كلية وهذه فرصة لجميع طلاب الثانوية العامة .

وأكمل : أن وزير التعليم العالي قام بتشكيل لجنة لمتابعة أداء الامتحانات على مستوى الجامعات المصرية .


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