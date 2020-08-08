المشرف على التنسيق: 60 ألف طالب قدّموا لإجراء امتحانات القدرات بالجامعات.. فيديو

قال السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والمشرف العام على مكتب التنسيق، إن امتحانات القدرات بدأت اليوم 8 أغسطس، ومستمرة حتى الخميس 20/8.





وأضاف السيد عطا خلال مداخلة هاتفية في برنامج اليوم المذاع علي قناه دي إم سي ، ان بعد الانتهاء من امتحانات القدرات سيتم العمل على تنسيق المرحلة الاولي ، مؤكدا ان هناك 60 ألف طالب قدموا لأداء الاختبارات على موقع التنسيق الإلكتروني .





السيد عطا ، أن الطالب يخل على الموقع من خلال رقم الجلوس والرقم القومي وبعدها يقوم بأختيار القطاع أو الكلية التي يريد الاختبار بها . وأوضحعلىأوالتي





واستطرد : أن الطالب يحق له الاختبار في أكثر من كلية وهذه فرصة لجميع طلاب الثانوية العامة .





وأكمل : أن وزير التعليم العالي قام بتشكيل لجنة لمتابعة أداء الامتحانات على مستوى الجامعات المصرية .







