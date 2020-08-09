المحافظات جاهزة لاستقبال انتخابات مجلس الشيوخ .. رفع درجة الاستعداد بالأجهزة وغرف عمليات للمتابعة.. إجراءات احترازية مشددة ومظلات واستراحات تيسيرا على الناخبين

القاهرة تستعد لاستقبال 7.7 مليون ناخب
استعدادات مكثفة بمحافظة الدقهلية لانتخابات الشيوخ
الجيزة تجهز 1046 لجنة فرعية و541 مركزا انتخابيا
مظلات ومبردات وغرف عمليات للمتابعة
طوارئ بالمستشفيات ونشر سيارات الاسعاف
استعدت محافظات الجمهورية بشكل كامل لانتخابات مجلس الشيوخ المقرر عقدها يومي ١١ و١٢ من الشهر الجاري.
في القاهرة قال اللواء خالد عبد العال انه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا أثناء العملية الانتخابية .
كما تمت مراجعة أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس التي تم اختيارها كمراكز انتخابية والتأكد من صلاحية الأبواب الخارجية ودورات المياه والإنارة وتوافر حجرة محكمة لتأمين صناديق الاقتراع ، وحجرة لمبيت قوات التأمين ، وتوافر طفايات الحريق ، وكشاف طوارئ .
وشددت المحافظة على توفير عدد كافي من المقاعد بالمدارس تم وضعها بحيث يتم مراعاة التباعد الاجتماعي بين الناخبين مع تحديد أماكن محددة لوقوف المواطنين على مسافات متباعدة، بالإضافة إلى إلزام المواطنين بارتداء الكمامات أثناء إدلائهم بأصواتهم .
كما تم تكليف الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بتشكيل غرفة عمليات بكل جهة وربطها بغرفة العمليات المركزية وتكليف اللجان المشكلة من رؤساء الأحياء ومأموري أقسام الشرطة ومديري الإدارات التعليمية وفروع هيئة النظافة بمراجعة المراكز الانتخابية والمقرات والتأكد من صلاحيتها.
وشدد المحافظ على رفع كفاءة الإنارة بها ودورات المياه وأماكن مبيت عناصر التأمين والتأكيد على مراجعة الشوارع المحيطة والمؤدية إلي المراكز الانتخابية ورفع أي إشغالات بها ورفع كفاءة الشوارع والإنارة.
وجرى إعداد غرفة عمليات مركزية بالمحافظة برئاسة اللواء محمد حنفي السكرتير العام للتنسيق والربط مع كافة الجهات المعنية بإعداد المقرات الانتخابية لاستقبال الناخبين بالقاهرة والبالغ عددهم حوالى ٧٧٦٨٢٣٩ ناخبا موزعين على ١٣٥٩ لجنة فرعية داخل ٦٥٢ مركز انتخابي بالمدارس.
أما ذوى الهمم فأكد المحافظ ضرورة توفير عدد من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن وتوفير أماكن انتظار لهم وعمل مظلات ومبردات مياه ومراجعة وسائل الإطفاء بالمراكز الانتخابية واللجان العامة بمعرفة الحماية المدنية ومراجعة الانارة الداخلية باللجان العامة والمراكز الانتخابية بمعرفة شركتي كهرباء شمال وجنوب وتوفير مصدر احتياطي للتيار الكهربائي.
ورفعت مديرية الصحة درجة الاستعداد بالمستشفيات والتنسيق مع مرفق الإسعاف لنشر سيارات الإسعاف وتوزيعها بالقرب من المراكز الانتخابية لمواجهة أي طارئ.
كما قامت هيئة النقل العام بتوفير ١٥٠ أتوبيس و٢٥٠ ميني باص لنقل قوات التأمين مع مراعاة تعقيمها بصفة دورية... وأكد المحافظ أن المحافظة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين وأن دورها في انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة يقتصر فقط على إتمام تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتوفير بدائل لها وتوفير الدعم اللوجيستي للقائمين عليها ، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات والوقوف بكل حيادية تجاه المرشحين .
أما في الجيزة لم يختلف الأمر كثيرا ، فعقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ، اجتماعا موسعا لمتابعة الاستعدادات النهائية لانتخابات مجلس الشيوخ المقرر عقدها يومي ١١ و ١٢ من الشهر الجاري.
وشكلت المحافظة غرفة عمليات مركزية بالمحافظة برئاسة السكرتير العام للمحافظة، للتنسيق والربط مع كافة الجهات المعنية بإعداد المقرات الانتخابية لاستقبال الناخبين البالغ عددهم ٥٦٨٩٤٠١ والموزعين علي 1046 لجنة فرعية داخل ٥٣٦ مركز انتخابي بالمدارس ومراكز الشباب .
وأكد المحافظ، أنه تم توفير عدد كاف من المقاعد بالمدارس تم وضعها بحيث يتم مراعاة التباعد الاجتماعي بين الناخبين مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا أثناء العملية الانتخابية.
كما تم تحديد أماكن محددة لوقوف المواطنين على مسافات متباعدة بالإضافة إلى إلزام المواطنين بارتداء الكمامات أثناء إدلائهم بأصواتهم ووجود وسائل التعقيم والتطهير بمدخل المقار الانتخابية.
وأكد المحافظ أنه تم مراجعة أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس التي تم اختيارها كمراكز انتخابية والتأكد من صلاحية الأبواب الخارجية ودورات المياه والإنارة وتوافر حجرة محكمة لتأمين صناديق الاقتراع وحجرة لمبيت قوات التأمين وتوافر طفايات الحريق وكشاف طوارئ مؤكدا علي توفير اماكن انتظار للمواطنين وكبار السن وعمل مظلات ومراجعة وسائل الإطفاء والانارة الداخلية باللجان العامة والمراكز الانتخابية وتوفير مصدر احتياطي للتيار الكهربائي.
وفي الدقهلية ، أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، على رفع درجة الإستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة،لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ والتي ستجرى على مدار يومي 11 و12 أغسطس الجاري على مستوى الجمهورية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده محافظ الدقهلية لأعضاء الجهاز التنفيذى وممثلى القيادات الأمنية والشرطية والمرور، بحضور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية ، اللواء عبد القادر النورى السكرتير العام للمحافظة ، منال الغندور السكرتير المساعد ، ووكلاء الوزرات مديريريات الخدمات، نواب رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء.
وشدد المحافظ على اتخاذ كافة الإجراءات والترتيبات اللازمة لضمان نجاح العملية الانتخابية بنطاق مراكز ومدن وقرى المحافظة، كما وجه بتشكيل لجان للإشراف والمرور على المراكز الانتخابية لتلافي كافة الملاحظات وتقديم الدعم اللازم للأطقم والفرق المسئولة عن التعقيم والتطهير في كل لجنة، مع اتباع واتخاذ كل التدابير والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، والتي تتضمن الحفاظ على المسافات التباعدية بين الناخبين، والالتزام بارتداء الكمامات للجميع، وتوفير بوابات التعقيم ومواد التطهير والتعقيم والتنظيم الكامل للدخول والخروج من لجان الاقتراع حرصا على سلامة الجميع .
وشدد المحافظ على اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة لاستمرار وجود التيار الكهربى دون انقطاع فى كافة مواقع لجان العملية الانتخابية، وكذا ضرورة تمركزات مستمرة لسيارات الإسعاف والمطافئ للتجاوب الفورى مع أية أحداث طارئة، هذا بالإضافة إلى إجراء التمهيد التام للطرق الموصلة للجان الاقتراع بنطاق المحافظة، تيسيرا على المواطنين والمركبات.
وأوضح محافظ الدقهلية ضرورة تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة بالتنسيق مع القوات المسلحة والشرطة ومديري مديريات الخدمات ورؤساء المراكز والمدن وعدد من الجهات المعنية، لمتابعة سير العملية الانتخابية على مدار الساعة والتعامل الفورى مع أي حالات طارئة وسرعة حلها على الفور لضمان انتظام العملية الانتخابية واتمامها على أكمل وجه واكد ضرورة التواصل المستمر بين غرفة العمليات المركزية والغرف الفرعية بجميع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء على مستوى المحافظة.
وأضاف محافظ الدقهلية أن عدد اللجان العامة بالمحافظة يبلغ 24 لجنة عامة، وعدد المراكز الانتخابية يبلغ 783 مركزا انتخابيا، وعدد اللجان الفرعية يبلغ 1031لجنة فرعية، بإجمالي عدد الناخبين يبلغ 4 مليون و338 الف و495 ناخبا على مستوى المحافظة.