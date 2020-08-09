المحافظات جاهزة لاستقبال انتخابات مجلس الشيوخ .. رفع درجة الاستعداد بالأجهزة وغرف عمليات للمتابعة.. إجراءات احترازية مشددة ومظلات واستراحات تيسيرا على الناخبين

استعدادات مكثفة بمحافظة الدقهلية لانتخابات الشيوخ

الجيزة تجهز 1046 لجنة فرعية و541 مركزا انتخابيا

مظلات ومبردات وغرف عمليات للمتابعة

طوارئ بالمستشفيات ونشر سيارات الاسعاف

استعدت محافظات الجمهورية بشكل كامل لانتخابات مجلس الشيوخ المقرر عقدها يومي ١١ و١٢ من الشهر الجاري.









في القاهرة قال اللواء خالد عبد العال انه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا أثناء العملية الانتخابية .









كما تمت مراجعة أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس التي تم اختيارها كمراكز انتخابية والتأكد من صلاحية الأبواب الخارجية ودورات المياه والإنارة وتوافر حجرة محكمة لتأمين صناديق الاقتراع ، وحجرة لمبيت قوات التأمين ، وتوافر طفايات الحريق ، وكشاف طوارئ .









وشددت المحافظة على توفير عدد كافي من المقاعد بالمدارس تم وضعها بحيث يتم مراعاة التباعد الاجتماعي بين الناخبين مع تحديد أماكن محددة لوقوف المواطنين على مسافات متباعدة، بالإضافة إلى إلزام المواطنين بارتداء الكمامات أثناء إدلائهم بأصواتهم .









كما تم تكليف الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بتشكيل غرفة عمليات بكل جهة وربطها بغرفة العمليات المركزية وتكليف اللجان المشكلة من رؤساء الأحياء ومأموري أقسام الشرطة ومديري الإدارات التعليمية وفروع هيئة النظافة بمراجعة المراكز الانتخابية والمقرات والتأكد من صلاحيتها.









وشدد المحافظ على رفع كفاءة الإنارة بها ودورات المياه وأماكن مبيت عناصر التأمين والتأكيد على مراجعة الشوارع المحيطة والمؤدية إلي المراكز الانتخابية ورفع أي إشغالات بها ورفع كفاءة الشوارع والإنارة.









وجرى إعداد غرفة عمليات مركزية بالمحافظة برئاسة اللواء محمد حنفي السكرتير العام للتنسيق والربط مع كافة الجهات المعنية بإعداد المقرات الانتخابية لاستقبال الناخبين بالقاهرة والبالغ عددهم حوالى ٧٧٦٨٢٣٩ ناخبا موزعين على ١٣٥٩ لجنة فرعية داخل ٦٥٢ مركز انتخابي بالمدارس.









أما ذوى الهمم فأكد المحافظ ضرورة توفير عدد من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن وتوفير أماكن انتظار لهم وعمل مظلات ومبردات مياه ومراجعة وسائل الإطفاء بالمراكز الانتخابية واللجان العامة بمعرفة الحماية المدنية ومراجعة الانارة الداخلية باللجان العامة والمراكز الانتخابية بمعرفة شركتي كهرباء شمال وجنوب وتوفير مصدر احتياطي للتيار الكهربائي.









ورفعت مديرية الصحة درجة الاستعداد بالمستشفيات والتنسيق مع مرفق الإسعاف لنشر سيارات الإسعاف وتوزيعها بالقرب من المراكز الانتخابية لمواجهة أي طارئ.





كما قامت هيئة النقل العام بتوفير ١٥٠ أتوبيس و٢٥٠ ميني باص لنقل قوات التأمين مع مراعاة تعقيمها بصفة دورية... وأكد المحافظ أن المحافظة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين وأن دورها في انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة يقتصر فقط على إتمام تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتوفير بدائل لها وتوفير الدعم اللوجيستي للقائمين عليها ، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات والوقوف بكل حيادية تجاه المرشحين .



